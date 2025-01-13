高海寧「林襄」上身嗲聲嗲氣 蕭正楠感受做爸爸喜悅 喪吞辣壽司 (16:03)

向來出名玩得的吳若希，在「落大閘」及「爭櫈仔」盡展活潑跳脫一面。（無綫提供圖片）

林襄出盡全力起勢揈，揈到興起更趴下來邊做平板、一邊繼續揈。（無綫提供圖片）

特備節目《大師兄新春感謝祭》昨晚（12日）8點播映，「大師兄」錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰，以新春造型亮相。

今集參加遊戲的分別有「奔跑吧勇敢的女人們隊」的蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、尹詩沛、鄧智堅、KT唐嘉麟，及「麻雀女王追男仔隊」的高海寧（高Ling）、林襄、陳靜、郭珮文、文佐匡、安德尊、葉念琛。

一集《大師兄》有齊四大女神—高海寧、陳靜、郭珮文、林襄，實屬難得，4人亦各施各法搶焦點，當中林襄、郭珮文及高Ling均相當出位！先說林襄，雖然因為廣東話問題令她看似慢半拍，但在動作題「揈乒乓」環節，林襄不但出盡全力起勢揈，揈到興起更趴下來邊做平板、一邊繼續揈。

至於高Ling玩遊戲時全情投入，在自我介紹環節中「七情上面」地「林襄」上身嗲聲嗲氣，大叫「麻雀女王追男仔」已成功出位；之後在「開心無敵爭櫈仔」中，更向同隊的安德尊瘋狂通水，事後更死口不認，十分搞笑；出名「天然呆」的郭珮文，本集出奇不意地主動搶答問題，在回答大師兄的IQ題時，郭珮文竟因為不滿答案，做出反白眼動作。

至於「奔跑吧」，整隊焦點落在即將升呢爹哋的蕭正楠（阿蕭）身上！阿蕭行為舉止相當大細路，在「開心無敵開口中」一度激動至衝上觀眾席，嚇得被鎖定的目標小朋友尖叫亂走，氣氛熱鬧。

在「撞機機」的起名部分，阿蕭雖然明知「爸爸」及「爹哋」等容易被記住，但為了感受被叫爸爸喜悅，阿蕭還是決定一意孤行，結果吞3大件「辣辣Wasabi壽司」谷出淚水，阿蕭不忘搞笑謂：「原來做爸爸係要付出好大代價。」

（即時娛樂）