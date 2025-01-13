龔嘉欣穿同一款裙做主持《50道菜》惹質疑 讚鼎爺「慈祥爺爺」 (16:50)

龔嘉欣（Katy）主持的飲食節目《在家宴客50道菜》，雖然節目只有12集，但本身有廚藝底子的Katy愈戰愈勇，今晚（13日）播出的第8集，Katy大膽提醒邵德龍師傅，將桂皮說錯成陳皮，令原本嚴肅的廚房充滿歡樂氣氛；她向李家鼎（鼎爺）偷師學煮家傳菜「酸筍麵醬蒸魚頭」時，因為揭蓋時間不準，令鼎爺險被超熱水蒸氣灼到，幸好身手敏捷的鼎爺秒速閃開，而嘉欣則搞笑「自保」：「邊個叫你咁快過嚟啫！」

Katy與鼎爺如此熟稔，除因為Katy曾為鼎爺烹飪節目擔任嘉賓外，2人亦曾拍攝不少劇集，並形容拍劇與下廚時的鼎爺判若兩人：「拍劇時佢好有威嚴，但一入到廚房時係慈祥嘅爺爺。」Katy在節目中與肥媽討論香料重要性時曾說：「好怕有時買香料，你未必成日用到，擺到過晒期壞晒。」大顯精打細算一面，賢妻性格盡現。

有眼利網民發現，Katy在拍攝《50道菜》時，無論是拍攝green room或是下廚，都穿著同一件白色通花裙，有網民質疑節目是否在一日內火速拍好。製作組回應Katy沒有換衫真相：「節目梗係唔係一日拍晒，只係同一主持衫，我哋準備咗四套畀嘉欣替換，一來希望著來著去嗰套衫，會令觀眾更有記憶點之餘，亦希望觀眾能將焦點集中在菜式及烹調技巧上。」

（即時娛樂）