泰版《大叔的愛》六大看點 EarthMix四度合作盡顯默契 (17:44)

改編自同名日劇、《大叔的愛（泰國版）》上周播映，該劇由超人氣BL CP「EarthMix」Earth（Pirapat Watthanasetsiri）和Mix（Sahaphap Wongratch）領軍，引發「腐劇迷」關注，話題不輸原著「春牧CP」，香港觀眾逢星期二透過「黃Viu」緊貼劇集進度。

1.靚仔毒男桃花朵朵開

《大叔的愛（泰國版）》第一集講述年輕地產經紀Heng（Earth飾）是一名無法自理的單身男子，某天他在上班途中發現男上司Kongdech（Krit飾）的手機熒幕背景，居然是自己的照片，頓時令他堪入混亂之中；此時他發現另一部門調來的新同事Mo（Mix飾），是昔日同期受訓的同事，2人機遇巧合下決定同居，Heng從此過上飯來張口的幸福生活。一天Heng在活動上為救Kongdech意外受傷，Kongdech大為不捨更直接向Heng示愛；另一邊廂，Mo亦直認喜歡Heng還主動獻吻，Heng的桃花運突然大開。

2.少量改動惹期待

故事背景上，《大叔的愛（泰國版）》與原著大致相同，唯部分人設有少許改動，如日版春田田鍾情童顏身材好的女性，百折不饒參加聯誼；泰版Heng則喜歡懂得洗衫煮飯的家庭主婦型；原著少女心上司黑澤武藏，與妻子恩愛30年，卻無法遏制暗戀春田的心意而勇敢出櫃，泰版Kongdech則是喪偶多年，如今單身無伴。

3.Earth演喜劇有驚喜

30歲的Earth不時演成熟穩重、愁眉深鎖角色，今次他在泰劇版《大叔》演的Heng，看似是個無法自理、連母親都嫌棄的「廢青」，但是他個性熱心助人，不但在新人時期為Mo打氣，又主動為下屬修正錯誤，秉承原著春田田式誇張演繹，劇中他經常放飛自我擠眉弄眼，搞笑形象令觀眾驚喜。

4.Mix表白夠甜

原著中的牧性格內斂，泰劇版的Mo則較為活潑主動，除了為Heng送上飯盒，更陪他加班修改宣傳產品；然而得知Kongdech向Heng告白後，Mo直闖到正在淋浴的Heng面前表白：「男人和男人怎麼就不能在一起？我喜歡你！這一次我不會再把你讓給任何人！」隨即激吻男方長達30秒，讓觀眾看到面紅。

5.EarthMix四度合作好默契

EarthMix是其中一對超紅CP，2人於2021年首次合作《千星傳說》後，先後推出《邱比特的遺願》和《午夜系列之月光雞飯》，持續派甜，今次是2人第四度合作，默契自然佳，劇中深情對望更是甜到漏，有望再吸納更多EarthMix粉絲。

6.「泰版德斌」有型好戲

《大叔的愛（泰國版）》在亞洲各地播出後，不少觀眾對於劇中靈魂人物、男上司Kongdech（Krit飾）印象尤其深刻，全因46歲的Krit絲毫沒有「叔」味，反而是保養得宜的靚佬。Krit早於1998年出道，曾於多部泰劇擔任主角，是出色演技派，與港版大叔黃德斌有得比！

（即時娛樂）