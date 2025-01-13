劉青雲第5度奪電影評論學會最佳男演員 獲讚以「收」方式演繹爸爸角色 (19:35)

劉青雲獲讚在電影演出少見的面向，尤其與新演員互動，展現了頂尖演員在場感的力量。（劇照）

第31屆「香港電影評論學會大獎」結果出爐，由高先電影發行的5部電影擸了7獎，包括《爸爸》及《虎毒不》，分別榮獲3項大獎及「年度推薦電影」，成績驕人。

由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳主演的電影《爸爸》，繼早前第37屆東京國際電影節、第21屆香港亞洲電影節、第18屆亞洲電影大獎後，今日再傳來喜訊！《爸爸》榮獲第31屆「香港電影評論學會大獎」的「最佳導演」、「最佳男演員」及「年度推薦電影」3獎。

導演翁子光表示：「感謝我團隊的每一個人，特別是我的監製錢小蕙，及聯合監製孫霏，我知道我是很難管理的導演，也感謝願意投資這部香港電影投資者，感謝Golden Scene，和每一位喜歡《爸爸》的人。很高興劉青雲得獎，『爸爸』被欣賞是我拍這電影最大的願望，希望到金像獎『媽媽』跟『兒子』、『女兒』都有好運氣﹗《爸爸》仍在上映，希望大家去戲院看這部電影，支持我們再拍新的電影。」

「最佳導演」翁子光 得獎理由撮要：「摒棄奇案電影的獵奇眼光，以溫婉手法潛入爸爸的精神世界，將沉重的情感內化。配合巧妙剪接，不時將倒敍融入現在時態中，將碎片式的甜美回憶與當下刺破心扉的痛扣連成非線性敘事。翁子光在擺蕩之間如擺渡人般撫慰着爸爸的心靈，直探一個瞬間分崩離析的家庭，唯有這是愛能修復，切合後創傷年代香港觀眾的情感需要。」

劉青雲在電影《爸爸》中飾演父親阮永年，面對因精神分裂而殺害母親及妹妹的兒子厚明，劉青雲獨自承受失去摯愛的痛苦，細膩地展現了父親心中的掙扎與悲傷，讓觀眾深刻體驗這份難以言喻的傷痛。

電影自上映以來，觀眾普遍認為這是劉青雲「從影以來最佳的演出」，並因而入圍東京國際電影節及亞洲電影大獎的「最佳男演員」，這次他繼《高度戒備》、《絕世好Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲3》之後，第五度獲得電影評論學會大獎「最佳男演員」。

「最佳男演員」劉青雲 得獎理由撮要：「面對倫常慘案，由乍聞噩耗的失神、不明因由的迷惘，再到孤獨失愛的創傷、勉力和解的堅持，每段劇情走向對演員都是莫大考驗，劉青雲以『收』的方式統攝演繹，在沉默和爆發間呈現低調、幽沉和生活感，技巧上微妙複雜，也顯現演員對無常和有情的理解與沉澱。近十年屢演類型片角色，劉青雲這次演出少見的面向，尤其與新演員互動，展現了頂尖演員在場感的力量。」

相關新聞：談善言憑《虎毒不》膺最佳女演員勁激動 獲讚為角色賦予感染力

相關新聞：電影評論學會大獎｜《九龍城寨》膺最佳電影 劉青雲談善言稱帝封后

（即時娛樂）