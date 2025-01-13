蕭正楠《奔跑吧！》角色會變渣男 擔心孕妻翠如情緒波動 (20:15)

蕭正楠和吳若希聯同《奔跑吧！勇敢的女人們》一班演員，到灣仔出席花車巡遊宣傳活動。（林祖傑攝）

蕭正楠（阿蕭）及吳若希（Jinny）今天（13日）聯同無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》一班演員，到灣仔出席花車巡遊宣傳活動，宣布「7天跨平台總收視」21.3點、觀眾人數138萬。

阿蕭和Jinny表示另一半有捧場，對收視理想有驚喜，蕭正楠笑指以為收視不夠標青，所以監製一直沒有提，但之後角色會更渣男，有點擔心懷孕的太太黃翠如這段時間情緒波動：「如果係咁就慘喇，要不停提佢只係演戲唔係真。」

蕭正楠要照顧太太，又要處理工作及家庭事，過得充實。問是否視太太如女王般服待？他即道：「從來都係！不過𠵱家感覺着數咗，因為有2個人受惠。」當年於台慶頒獎禮宣布婚訊，問今次是否想獲獎時公布BB性別？他說：「唔關事！𠵱家只有我哋同醫生知，雙方父母都未知，都係睇太太想幾時講。」

吳若希對台慶頒獎禮得獎打定輸數，日前於盆菜宴派罐頭飽魚，都是為對手黃翠如拉票，她說：「我係陪跑大軍重要一員，唔覺得自己做得非常好，但又未去到差，陪跑來講我係perfect，希望一路陪跑，都可以好似呢部套劇跑出好成績。」她透露之後劇情開始走向認真，發現老公有第三者開始反擊，有很多觀眾留言想看她的角色絕地反擊及黑化，蕭正楠忍不住笑道：「即係變番真正嘅你？」

（即時娛樂）