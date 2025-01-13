胡定欣佛山辦個人專場個唱 邀「亂世情侶」黎耀祥做嘉賓 (21:05)

視后胡定欣昨晚（12日）在佛山舉行第一次個人專場《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》個唱，650張門票秒速售罄，定欣又驚又喜，多次在台上感謝650位觀眾真金白銀支持她的第一次，亦感謝自己一直沒有放棄唱歌，終於可以圓夢。今次定欣個唱找來對她演藝路上有深遠影響的「亂世情侶」黎耀祥做嘉賓。

今次專場定欣特意命名為《Live Circle》，原來別具意義，定欣說：「《Live Circle》有人生嘅意思，其實人生就像一個圓形，人生中有好多事情發生，但其實係一個循環，圓形係唔會有一個終點，一個結束，佢一路係軌道上面，就以我唱歌嚟講，雖然我當初入行係想成為歌手，緣分令我成為演員，但係我喜歡唱歌呢樣嘢，冇離開過我嘅生命，我依然好喜歡唱歌，直至今日我舉辦到我個人專場畀大家聽啦！」

專場上，定欣找來黎耀祥擔任嘉賓，2人甚有淵源，過去8次的合作均有不同的感情關係，她特意挑選在唱完《亂世情侶》後，便邀請對方上台，台下掌聲如雷。

以新秀歌唱比賽入行的定欣，一直沒有放棄唱歌，這幾年不斷上堂練歌，更為今次演唱會重拾跳舞。過去定欣曾經參加電視節目《舞動奇跡》，但今次她發現原來跳唱一點也不簡單。

定欣本身不是歌手，歌單上安排不少大家耳熟能詳的歌曲，以及一些歌曲定欣好喜歡，但一直未有機會唱給大家聽的歌。

完場後，定欣只給予合格分數，認為可以做得更加好，她透露自己為準備演唱會壓力大致失眠，個唱後會好好休息，並且會好好記住今次與樂迷共創的回憶。

（即時娛樂）