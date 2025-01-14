奔跑吧｜蕭正楠犧牲色相「全裸」上陣 引爆吳若希笑穴 (12:22)

監製瑋澄說：「拍之前我有問阿蕭使唔使操，佢好自信咁話：『點解要操？一路都Keep得好！』」（無綫提供圖片）

無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚（13日）播出一集，蕭正楠再度大放笑彈，劇情講述丁丁（蕭正楠飾）為幫被誤認為是邱生（鄧英敏飾）小三的沈洛澄（賴慰玲飾）轉移視線，犧牲色相直播出浴鏡頭之餘，為了吸引點擊及討論，更故意製造「意外露出」假象，令被維護的洛澄甜在心頭！

昨晚阿蕭「全裸」場口相當搞鬼，劇組不時以拍攝技巧製造阿蕭「全裸」假象；在其中一幕「全裸」阿蕭與朱敏瀚的追逐場口，劇組又刻意以大笨象遮蓋阿蕭重要部位，為場口增添喜感。

觀乎無綫官方社交網釋出的拍攝花絮，阿蕭、朱仔及吳若希3人拍攝相關場口時，明顯見到吳若希忍笑功夫極差；對著「全裸」阿蕭，她還能勉強忍笑，但每次只要聽到朱仔大力搣封箱牛皮膠紙，吳若希就破功哈哈大笑，笑點耐人尋味。是次是阿蕭繼《巾幗梟雄之懸崖》後，再度赤裸上身晒肌，鏡頭所見，阿蕭胸肌堅挺，監製瑋澄爆料指阿蕭拍攝前不但沒有操肌，還表現得自信滿滿，瑋澄說：「拍之前我有問阿蕭使唔使操，佢好自信咁話：『點解要操？一路都Keep得好！』」

無綫官方社交平台日前播出一幕阿賴幻想怒打阿蕭泄憤場口拍攝花絮。片段所見，阿蕭先是含住大啖牛奶、以金魚嘴狀態迎接阿賴的「上勾拳」；而當阿賴拳頭一到，阿蕭便配合地仰高頭並做出「噴射式噴奶」動作，不但噴到阿賴成身都係，就連早以搵定黑色膠袋自我保護的工作人員也中招，而阿蕭拍畢相關鏡頭後，爆笑不停，還以笑遮醜幫阿賴抹掉身上牛奶。

（即時娛樂）