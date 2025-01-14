《甄嬛傳》播映13周年 全員亮相澳門晚會 蔡少芬「回宮」掀回憶殺 (12:48)

內地古裝劇《甄嬛傳》播畢13年，至今仍受歡迎，被封為古裝劇霸主！今年正正是《甄嬛傳》播映13周年，日前於澳門舉行《甄嬛愛不停－甄嬛傳小主節晚會》，當年憑金句「臣妾做不到啊！」再創事業高峰的「皇后」蔡少芬（Ada）都有現身，讓不少粉絲掀起回憶殺！

當晚除了Ada之外，其他演員包括孫儷、陳建斌、李東學及蔣欣等人，相隔13年後再度全員合體，Ada透露與孫儷及蔣欣已有兩2﹑3沒碰面，她表示：「疫情時曾經同孫儷及蔣欣相聚一刻，其他演員之前都喺節目碰頭，反而導演鄭曉龍就13年冇見過。」

活動開首，一眾演員甫出場，再度上演「回宮」一幕，令Ada難忘，她說：「始終離開劇集接近13年，今次再次聚首一堂，大家覺得非常感動！」

晚會上，Ada又唱又跳表演《我恨我癡心》及《大風吹》，表現落力，但原來精彩演出背後，她抱恙上陣。Ada透露聖誕節跟子女與老公張晉到哈爾濱旅行，回港後子女開學，Ada笑言身體因此鬆懈，不慎發燒病倒，更高燒至40度、發冷，Ada指：「病，我唔驚，唔死就得，但今次晚會好難得，所以我好驚，第一，我驚傳染畀其他同事，第二今次要唱歌、跳舞需要體力，我好擔心病倒而缺席，錯過難能可貴晚上，因為我真係好想同大家享受舞台，再次感受相聚嘅時候。」最後Ada亦能上陣出席活動，有驚無險。

不少粉絲和網民再次見到《甄嬛傳》演員合體，紛紛表示期待她們再合作。Ada直言未來有很多可能性，她說：「無論係古裝或時裝劇集都好，希望有不同機會同全體演員或者個別演員再合作，我覺得幾得意，但緣分嘅嘢好難講，都係交畀個天決定。」

（即時娛樂）