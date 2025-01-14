短跑健將連家穎負傷挑戰5K慈善賽 獲爸爸任私人教練 刷出個人佳績 (13:19)

寰亞「長腿師妹」連家穎（Vian）日前參加「聯合國兒童基金會慈善跑HERO RUN — 超能跑」5公里賽事。作為拔萃女書院田徑隊隊長的她擅長短跑，但有長跑高手的爸爸做「私人教練」兼陪跑，Vian做出個人最佳成績，約32分半衝過終點。

她說：「我自細係短跑選手，今次挑戰長跑感覺好新鮮，加上為慈善籌款，別具意義。賽前跟爸爸練跑，因為佢係長跑好手，今次亦係我哋第一次一齊參加賽跑，我嘅策略就係跟住佢，唔會走失。」Vian比賽前一晚亢奮失眠，晚上10時上牀但輾轉到凌晨2時才入睡，腦內全是賽跑事情，雖然睡眠不足，但有爸爸愛心早餐打氣。

熱身時Vian失平衡不慎跌倒，擦損右邊膝頭流血，負傷上陣，她坦言擔心影響成績，結果順利完成，特別興奮。Vian說：「踏入2025年就有好成績，對我短跑人嚟講係好大鼓勵。第一次喺迪士尼賽跑，沿途有好多卡通人物同我打氣，好有趣嘅環境中，不知不覺就跑完5K。之後我都好想繼續玩長跑，我發現咗長跑嘅樂趣，加上同爸爸一齊跑，特別開心。賽前擔心腳傷影響表現，但原來我可以，將來希望挑戰渣打馬拉松10K。」她還透露：「我計劃咗好多拍片題材，即將陸續上架，仲有去咗台灣拍攝，希望大家follow我嘅Ig和留意YouTube分享。」

（即時娛樂）