MIRROR成員盧瀚霆(教主,Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)日前飛韓國工作,教主昨晚(13日)在社交平台貼相分享韓國之行,包括和Jeremy搭膊合照﹑美食照及教主助手「教John」搞笑照等,他以英文寫道:"Starting 2025 with exciting projects happening…soon. And I want you all to experience them with me every step of the way."

另外,教主﹑呂爵安和姜濤將於周三(15日),以代言人身分出席在海港城舉行的眼鏡活動,屆時3子會親身演繹最新系列。

(即時娛樂)