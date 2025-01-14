余迪偉個人騷落幕 感動觀眾 前度帶媽媽捧場 獲家人體諒爆喊 (15:26)

余迪偉一連4場於西九龍文化區舉行的個人劇場騷《Fabulous Me》，日前（11日）圓滿落幕，余迪偉終於放下心頭大石。回想4場演出，他收到不少迴響，最令他感動和值得演出這個騷，就是他的前度男友帶媽咪來看，事後對方媽媽的一席話，令他的前度感動爆喊，可見不只同路人感受至深，原來也能融化與家人之間的關係和隔膜。

余迪偉完成了一連4場個人劇場騷後分享感想，他說︰「演出之前，我一直都好擔心，以為自己handle唔到，亦覺得好似畀導演『坤』我落疊咁，𠵱家感覺原來變成一個mini musical。」演出的內容，包含了他的成長經歷，有喜有悲，而他最大的得着，就是有不少觀眾和Fans看完後給他的留言，他說︰「好多觀眾同Fans睇完之後留言畀我，當中笑的、淚的，陪住我一齊共鳴，所有笑聲、喊聲都好值得，佢哋有所得着，呢一點係最令我感動。」

當中余迪偉赤裸地談及發現自己的性取向後，遇到不少的經歷，他說︰「其中一部分講我嘅成長時，面對自己性取向，經歷過嘅一切事，例如被人歧視、欺凌等。」尤其在尾場，他的前度帶同媽媽觀看，他說︰「我個Ex（前度）同佢媽咪嚟睇，當然佢媽咪知道自己嗰仔係Gay。」

事後余迪偉問他的前度，伯母看了覺得如何？對方竟然爆喊，他說︰「我問佢，媽媽睇完覺得點呀？佢話媽媽問佢一句，你成長過程有冇經歷過呢啲事？」能夠獲家人諒解不只余迪偉前度，連他也覺得好感動，令他覺得演出這個騷，是很值得。

（即時娛樂）