姜丹尼爾相隔2年再襲港 2.16開騷 難忘港式點心 (16:17)

相隔2年再度來港，姜丹尼爾期待及激動，不僅是因為想念香港的FLOWD，香港也給他許多難忘回憶。（大會提供）

韓星姜丹尼爾繼2023年3月後，相隔2年，今年2月16日再度來港，在西沙GO PARK舉行《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》演唱會香港站。姜丹尼爾非常期待今次香港演出，不僅想念香港FLOWD（粉絲暱稱），還難忘港式點心。

去年加盟新事務所，繼續以Solo歌手身分活躍K-Pop界的姜丹尼爾，去年9月發行迷你專輯《ACT》回歸樂壇，隨即宣布舉辦新一輪世界巡迴演唱會《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》。這次巡迴去年10月在首爾揭幕，日前分別在東京及大阪演出，之後會移師泰國、澳洲及台灣等演出，還有2月16日的香港站。

姜丹尼爾稱去年是他人生第二幕開始，與新專輯《ACT》主題相連。這次「ACT」巡迴演唱會主題是圍繞他出道7年多的時光，以及這段時間對他的意義。他不忘感謝演唱會導演及所有台前幕後工作人員，製作出優秀演唱會，又透露今次個唱亮點，他說：「這次準備了不同類型的歌曲，不只有粉絲最喜歡的歌曲，也為其他因好奇而前來我演唱會的觀眾，準備了一些適合他們的歌曲。」

相隔2年再度來港，姜丹尼爾期待及激動，不僅是因為想念香港的FLOWD，香港也給他許多難忘回憶，他說：「我無法忘記港式點心，特別是包面上裝飾了一雙眼睛的流心奶黃包，真的太可愛。」

他透露印象最深刻的廣東話，是他曾聽別人說的「這個檸檬幾多錢」，覺得十分有趣。姜丹尼爾不忘對香港FLOWD說：「時隔很久來香港見大家，心情非常激動，我一定會竭盡全力，帶來帥氣又心動的演出，希望大家能因為我的演出而留下難忘回憶。」

《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》今年2月16日（周日）假西沙，票價分為港幣$1588、$1188、$788。門票會於1月16日（周四）中午12時起公開發售。主辧單位為購買門票的觀眾準備福利，如團體合照、簽名小卡、簽名海報、觀看綵排、擊掌環節等，讓粉絲跟姜丹尼爾近距離互動。

（即時娛樂）