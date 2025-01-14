麻雀女王追男仔｜高海寧陳靜打牌求真愛 馬國明毒男上身 (17:18)

賀歲片《麻雀女王追男仔》由高海寧（高Ling）、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌（Bob）、郭珮文、張錦霞（霞姐）及文佐匡等演出，電影將於1月28日（年廿九）上映。

電影公司今天（14日）發放全新爆笑預告，解釋片中多段人物關係。先有九龍城寨村長「龍卷峰」許紹雄打頭陣，Call齊3位掌上明珠高海寧、陳靜及霞姐，帶齊愛人「見家長」，開出三段剪不斷理還亂的感情線。受到「長輩壓力」的3女不敢怠慢，竭力守護自己與真命天子的關係。

高海寧的興趣就是打牌，縱橫麻將枱多年的她，偏偏遇上超討厭伴侶打牌的「毒男科學家」馬國明，魚與熊掌不可兼得，令陷入愛情漩渦的高Ling，決定揀愛情不揀麻將，為免被對方誤會，決定隱藏自己內心，而預告中一句「我至憎打麻將㗎喇，聽到麻將聲就會毛管戙！」寫實又貼地，道出不少雀友開枱卻有所難處的心聲。

飾演「電影親密指導」的二家姐陳靜（Dada），於戲中與「躁狂症影帝千紅哥」陳家樂結下片緣，片中家樂演技大爆發，連環向《賭俠大戰拉斯維加斯》的Peter朱致敬，至於家樂一句獨白「有個影帝睇得起我呀，教我演戲最緊要大聲，情緒到就一路直踩，So What!」令人憶起《流氓大亨》經典對白！家樂於預告片段中相當搶戲，角色千紅哥更感染到內斂的Dada直視自己的心意。

另一段三角戀則落在憑《死屍死時四十四》獲金像獎提名的李尚正、霞姐及郭珮文身上，今次李尚正飾演「孤寒富二代」，面對愛情相當豪爽，直線追擊女神霞姐，輕輕一句「除咗你細佬之外，我可以照顧埋你！」已經冧爆霞姐，讓對方展露少女心。《麻雀》預告中情節更大玩九龍城寨叉燒飯，更見生人都要「破地獄」呢﹗

（即時娛樂）