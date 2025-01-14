單身Aska唔抗拒姊弟戀 龔嘉欣拍拖著重溝通及同等價值觀 (18:38)

張馳豪（Aska）繼《宇宙逃生口》後，最新計劃是重唱馬來西亞歌手菲道爾國語歌《我沒想過會這樣失去你》，邀來龔嘉欣拍MV，日前Aska和嘉欣相約到炮台山，欣賞這首MV在商業大廈外牆巨型LED屏幕上的播放，現場早已有Aska粉絲在等候，而他們一出現，引來大批途人圍觀和合照，他們把握機會為自己在台慶頒獎禮的候選拉票。

Aska表示今次是先有MV故事後，才去挑選歌曲，當時他腦海的歌單中覺得《我沒想過會這樣失去你》非常切合故事，Aska解釋為何會找龔嘉欣做MV女主角：「因為之前有次和嘉欣傾偈，原來佢想接觸多啲同音樂有關嘅工作，而我又想有多啲演戲嘅嘗試，今次就有機會喺呢個MV合作。」

嘉欣說：「好多人都問我點解會同Aska合作？雖然Aska出道時間唔係好耐，但係佢一路以嚟都畀人睇到無論係唱歌跳舞都好認真，我亦有睇佢之前煮嘢食嘅節目，同睇過佢演戲，我覺得佢好畀心機去做所有嘢，我最鍾意就係同我合作嘅人嘅步伐，同佢想達到嘅目標係一致先係好重要，我唔想我喺度跑嘅時候，但隔籬嗰個人唔係同我一齊跑，咁件事最尾一定唔會做得好，但我覺得Aska係會同我一齊衝，所以就有今次嘅合作。」

除了浪漫畫面，也可以看到Aska和嘉欣在首度合作的MV中，也有嗌交劇情，嘉欣說：「我本身同Aska並不太熟悉，起初有啲擔心，我仍記得首天開拍第一個場景，就係要拍一啲好sweet鏡頭，好彩佢好專業同放得開，我哋一埋位好容易做到嗰種sweet感覺。我最欣賞Aska就係佢願意豁出去，佢真係不會介意喺鏡頭前做任何事，我哋開拍前都有研究一對情侶，喺生活中會經常遇上呢啲場面，Aska畀咗我一個驚喜。」

在現實中， Aska和嘉欣在年齡上相距數年，他們會否抗拒姊弟戀？ Aska說：「我就覺得我冇年齡界限，因為年齡都只係一個數字，我覺得拍拖最緊要兩個人性格同生活上夾唔夾。」

嘉欣則說：「我覺得最緊要大家溝通到，有同等價值觀，大家相處覺得舒服，因為對於一個長久關係這是很重要的。」Aska補充說：「每個人都有擇偶條件，但去到真正那一刻你feel到就係feel到。」

嘉欣笑說：「Aska講得真係好玄，但我都好同意，細個嗰陣會幻想自己嘅另一半會係點樣，但當自己成長咗，都係我頭先所講相處係最重要，我成日都好希望大家嘅關係好似一個朋友，即係乜嘢事都可以分享，呢個人永遠都係你身邊，無論任何事佢都會撐你，我覺得呢一點先最重要。」

雖然Aska現在是單身，但不急於在蛇年找另一半，他表示一切隨緣，而且現在工作排得滿滿，也沒有時間容許他拍拖；嘉欣表示感情事是自然便會發生，不用想太多，他和Aska一樣現時工作也很忙，每天工作有總是做不完，但去認識新朋友也是很正常的社交，但不會從中去強求是否會成為自己的另一半。

（即時娛樂）