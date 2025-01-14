丁子朗2個月完成13幅畫作 讚霍建華超友善兼冇架子 (19:56)

丁子朗向來熱愛藝術創作，將自己畫作擺放酒店內舉行小型展覽，首次與酒店合作，將其中一幅作品，製成賀年包裝禮盒封面，今天（14日）舉行酒會介紹，好友余宗遙、宋宛穎、湯君慈及徐㴓喬撐場支持。

丁子朗稱起初獲邀合作感到壓力，怕產品賣不出，或要自己出資包底，不過推出後個多星期反應熱烈，近萬盒訂單已售罄。他表示花2個月時間完成13幅畫作，安排公開發售，正籌備稍後搞更大型展覽。

他說：「我的藝術畫廊經理人，正斟洽在日本銀座舉行畫展，希望進軍國際，2025年有個好開始！我的正職仍是幕前拍戲，副業才是畫畫，但畢竟拍戲不能拍到60歲，但畫畫就可以，亦難得獲公司支持。」

丁子朗從未試過畫人像或人體素描，但不抗拒接受挑戰。問會否找緋聞女友郭柏妍作為對象？他即尷尬回應，認為畫圈外人較有神秘感。丁子朗稱最想送畫回敬好友吳若希：「最近在雲南西雙版納拍新劇，該地酒店設備麻麻，當吳若希得知我不夠廁紙用，翌日即送來大批紙巾，還足夠提供劇組人員用，非常感激她出手幫助，會送畫給她。」

丁子朗最近忙於拍攝內地懸疑緝毒劇，他與台灣型男霍建華合演師徒，大讚對方超友善零架子。丁子朗說：「自知國語麻麻，但霍建華好好人，安慰我不要太緊張，大家閒聊傾運動講健身，他還叫我加油，讓我放下心頭大石。」

（即時娛樂）