雷深如2.15開騷 預告有大膽造型 繼續敢言做自己 盼38歲前結婚 (22:14)

雷深如新歌繼續貫徹精神病風格，她稱仍是切合個人性格，基本上已經完全赤裸，在歌詞上表達出想講的事。（鍾偉茵攝）

雷深如不覺得現在直率敢言，是自我摧毀形象，只不過將面層包裝卸開。（鍾偉茵攝）

雷深如 （J.Arie ）將於2月15日假旺角麥花臣場館舉行《J.Atriarchy演唱會2025》。J.Arie指今次開騷主題是由她創建的體系社會，預告在舞台上會以女王登基姿態揭開序幕，融合新舊歌曲頒布各種新條約，如一齣舞台劇，配合大膽造型上演，她說：「會挑戰自己，着一啲未着過嘅衫上台，例如挑戰着泳衣，我都有啲身材焦慮，Pat Pat同大髀勁粗，所以要操吓先，線條靚先可以着，外國有好多女歌手都係咁穿法配高跟鞋，但未知操唔操得切，希望成功。」

新歌繼續貫徹精神病風格，她稱仍是切合個人性格，基本上已經完全赤裸，在歌詞上表達出想講的事：「冇嘢好驚！所以現在基本上冇嘢可以攻擊到我。」

入行時曾乖乖顧及形象，J.Arie稱其實當時不敢表達，一直尋找自己是個怎樣的人，不覺得現在直率敢言，是自我摧毀形象，只不過將面層包裝卸開，她說：「我由細到大都係咁，當年得到好多新人獎，但我唔認為𠵱家咁做，會阻礙事業，理解我嘅人就唔會走，而且人有好多面向，我可以純真浪漫，亦都可以癲喪黑暗，唔影響創作。」

早前公開留言「了解中打了羽毛球未」，被指揶揄呂爵安（Edan）與林明禎惹來不少批評，她強調純粹無聊，只是覺得這現象很得意才評論，並沒有指名道姓：「即係一個藝人有冇社會責任同公民意識咁？大家覺得藝人永遠都有包袱？尤其女藝人一定要言行舉止好優雅、講嘢要好陰聲細氣、唔好講嘢咁外露？但我覺得隨時代變化，相信𠵱家愈來愈多藝人更加敢言，表達真實個性唔係仲好咩？社會唔係應該要進步咩？。」

當上歌手差不多12年，有一半時間是獨立歌手身分，2019年決定不再簽約唱片公司，跳出舒適圈，看看自己能否再踏前一步，但發覺這條路十分難行，J.Arie表示定性今次為暫時最後一個演唱會，並非告別樂壇，只是短期內最後一個騷。

35歲的她坦言憧憬過結婚，望於38歲前能實現，她說：「我也想生小朋友，不過太大責任，所以想完成自己理想先，婚後應該都唔會放棄做音樂，可能會做多啲幕後工作，始終堅持咗咁多年。」

欲知專訪內容，請留意明天（15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）