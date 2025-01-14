陳曉華對爭女配無信心 望攞最佳衣著及勤工獎 (23:26)

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》周日（19日）於澳門舉行，今日最佳男、女配角部分10強候選人在電視城拉票，包括姜大衛、何廣沛、羅天宇、阮浩棕、林景程、陳曉華、劉穎鏇、郭柏妍和楊卓娜。

陳曉華除入圍飛躍進步女藝員10強外，分別憑《巾幗梟雄之懸崖》及《異空感應》打入最佳女配角及馬來西亞最喜愛TVB女主角10強，她被問到那個獎有信心？她笑言最佳衣著獎，因之前攞過有秘訣，已準備一襲性感又華麗的戰衣。她對角逐女配角沒有信心，因對手強勁，《黑色月光》的黃翠如和楊卓娜都做得好好，其他候選人亦好犀利。「女飛躍」同樣競爭激烈，關嘉敏與陳懿德在綜藝節目表現出眾，這個獎是鼓勵大家努力及有進步，其他對手都進步好大。她又笑指自己想攞勤工獎，她之前因參演多部劇被封「劇后」，如再加個「勤工劇后獎」就好。

劉穎鏇去年奪得女飛躍，憑劇集《飛常日誌》爭女配角外，參演的劇集及主持的奧運節目入圍其他獎項，她是奧運六星，見大家為節目經歷很多和付出好多心思，希望可以得獎。至於女配角獎對手太犀利，她看好楊卓娜和黃翠如，讚兩人演得好值得攞獎，笑言陪跑都開心。劉穎鏇跟陳曉華都希望爭取最佳衣著獎，透露戰衣大騷長腿，剪裁及顏色是她未試過著。心水視后則貪心想投楊茜堯、林夏薇、陳自瑤及姚子羚，又想幫張振朗拉票，希望對方有好成績。

郭柏妍同以《飛常日誌》爭女配角，亦看好黃翠如與楊卓娜，還有陳曉華。她近期忙拍劇甚少曝光，透露有4套劇未出街，之前在深圳拍《夫妻的搏弈》，那段時間學識獨立照顧自己。她少在港會否覺得陳曉華比她多機會？她認為不會，公司會給各演員不同機會展現才能，不會與別人比較，跟陳曉華曾合演《金式森林》感情好。

何廣沛與羅天宇分別憑《黑色月光》與《巾幗梟雄之懸崖》角逐男配角，何廣沛力撐同劇楊茜堯一定要攞視后，笑稱不撐林夏薇因劇中分不同陣營，男配角撐「大哥」蕭正楠和「大嫂」黃翠如，希望楊茜堯與羅子溢可以『夫妻檔』奪視后同視帝。

（即時娛樂）