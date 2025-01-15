郭嘉駿生日前夕外公離世 未能親口道謝 籲大家愛得及時 (12:52)

男團ERROR成員郭嘉駿（193）昨天（14日）35歲生日，外公在他生日前夕離世，令他十分傷心。193昨天在社交平台分享小時候與外公的合照，他說︰「我細個有段好長嘅時間都係公公婆婆湊我，因為爹哋媽咪日頭要返工，所以我每日放學都會去公公婆婆屋企，到食完晚飯先跟爹哋媽咪返屋企。以前一直都覺得公公好犀利，到咗呢個年紀都仲可以身體咁健康冇病冇痛周圍走，個腦仲係轉得咁快可以睇財經炒股票，但係近一兩年佢身體狀況突然急轉直下。以前每次上去佢屋企食飯我都食好多嘢，因為佢煮餸嘅味道出面係食唔到；以前每年新年都好期待食到佢親手整嘅蘿蔔糕，因為好足料好好味同出面買嘅蘿蔔糕根本冇得比，但係近年因為佢身體狀況越嚟越差，所以已經好耐冇食過佢親手煮嘅嘢食。不過食唔食到都係其次，大家都覺得佢身體健康先係最重要。」

「六年前我入咗行，公公會睇我做嘅節目劇集會睇我嘅報道，我開始覺得終於可以令佢安心令佢自豪，就算遇到咩唔開心咩挫折，佢問起我都會話冇事所有嘢都好順利唔使擔心，直到真係賺到錢想請佢去旅行，先發覺佢身體條件已經唔許可。有時做嘢好忙又有好多事要兼顧，可能忽略咗佢，搬咗屋想帶佢上嚟睇，買咗新車想帶佢兜風，開咗新餐廳想帶佢去食，一直覺得仲有大把時間唔使急住做，但原來所有嘢都要愛得及時。有時會責怪自己唔夠叻，如果我叻啲就可以喺頒獎台上面多謝佢，但原來時間係唔等人，佢前兩日望住我話多謝我嚟探佢，但我見到佢咁辛苦真係好心痛，本身想話多謝佢一直以嚟咁錫我哋就真，不過因為唔想畀佢見到我喊所以轉身行開咗，到噚日再去醫院佢已經冇再郁過，我仲未來得及多謝佢佢就已經走咗。公公噚晚終於過咗身，但今日係我生日，以前每年生日都會收到公公畀我嘅生日利是，突然發覺原來以後都冇機會再收到。呢幾日係我腦海不停徘徊住呢四個字，愛得及時。」

（即時娛樂）