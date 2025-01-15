姜濤今年考車牌未有合格信心 呂爵安下周生日避談林明禎 (15:54)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及呂爵安（Edan）今早（15日）出席品牌活動，吸引大批粉絲迫爆商場。Anson Lo凌晨從韓國抵港，回家只睡了兩小時又起牀梳洗出席活動。他說精神尚可︰「大概因2月13日將要跟韓國天后合作演出而興奮﹗應該很快會公布這位韓國天后是誰，我先預告演出地點是亞洲國際博覽館，希望大家入場支持﹗我與Jeremy（李駿傑）跟韓國天后會有不同合唱環節，個人演出部分也會重新編排。」

農曆年將至，Anson Lo表示為演出喼弗也要吃東西︰「有很多喼弗方法，某餐吃完澱粉質食物，就減吃碳水化合物食物。」他透露收到汪明荃（阿姐）送來的蘿蔔糕，會跟父母一同分享。談到周六（18日）與姜濤參與韓國電視台SBS在澳門舉辦的音樂節演出，姜濤表示已綵排得如火如荼︰「很榮幸參與其中，這是一場很重要的盛事，我們會好好準備，將有新的表演給大家看。」Anson Lo續說︰「難得有機會讓大家認識MIRROR，我們會很珍惜。打開韓國市場？不是，我們的目標是讓大家認識。很多人應會留意韓國市場，不止韓國，我們是希望世界上有更多人認識我們。」

姜濤被問到邱士縉爆他兩年仍未考到車牌時，Edan代解釋：「他不是因為不合格而重考，只是學了幾堂就停學。」姜濤說︰「我因為工作太忙而暫停學車，延至今年才考路試。我只上了兩堂，未有信心，但我學駕駛自動波，會容易一點。」Edan說姜濤本來跟他同期考牌，他比較幸運，路試一次合格，至今已有一年多的駕駛經驗。他說︰「我相信姜濤不會有問題，但考到牌後，去到路面是否真的會開車就是兩回事，最重要是注意安全。」

Edan否認因近期風波有感而發，在社交平台表示家人是其避風港。他說︰「相信對每個人來講，家人也絕對是最重要，他們會以不同形式去關心和支持你。我很久沒和家人外出用餐，所以很開心﹗父母很擔心我？相信每個父母都會無時無刻擔心子女，我常叫他們不用擔心，我ok的。」Edan表示下周二（21日）的生日應會跟家人慶祝，拒回應會否約緋聞女友林明禎。談到他與林明禎同期出新歌，點擊次數被女方大幅度拋離，Edan說︰「 我在點擊率上很隨緣，會集中工作，感謝粉絲的支持。爸爸天天在家聽我的新歌，也多謝他﹗家人可有見過林明禎？不回應工作以外的事了。」

MIRROR紅館演唱會事故中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）情况持續好轉，Edan、姜濤及Anson Lo均說︰「看見這新聞時很開心，希望他早日康復。如有機會，一定想探望他。」

（即時娛樂）