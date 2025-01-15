魏浚笙東京拍新歌MV兼「大開食戒」 食足3日3夜險變「積肥」 (15:41)

Jeffrey在MV化身「孤獨美食家」，在細味孤獨後體會到「珍惜眼前人」的重要性。（大會提供）

Jeffrey表示今次最開心是可以奉旨喪食，飽到上心口的感覺超級滿足。（大會提供）

魏浚笙（Jeffrey）去年底與洪嘉豪合唱BL歌曲《我感覺到》後，Jeffrey推出今年首支個人單曲，並化身「孤獨美食家」，在細味孤獨後體會到「珍惜眼前人」的重要性。

《孤獨美食家》由馮翰銘作曲及監製、黃偉文（Wyman）作詞，Jeffrey初次挑戰Jazz曲風之餘，在MV中首次拍攝吸煙畫面，在冷清的街頭徐徐呼出煙圈，營造孤獨氛圍。

Jeffrey說：「因為歌名與日本經典劇集系列《孤獨的美食家》同名，自己也是『五郎先生』忠實影迷，專誠到東京取景拍攝MV，再配合Wyman歌詞，在MV中化身美食 Youtuber，在人來人往的東京街頭，體驗一個人生活，自言自語、自說自話，發覺都不容易；是次MV靈感以Vlog形式拍出『對人歡笑背人愁』感覺，這個體會有點像娛樂圈，藝人在鏡頭前，為大家帶來正能量，背後辛酸和寂寞往往如人飲水，冷暖自知。」

Jeffrey深深體會到做美食YouTuber困難，做孤獨的美食家更是難上加難！

雖然MV要呈現出大城巿孤寂，卻為Jeffrey帶來一次「大開食戒」的好機會，他說：「大家也知道我平時為了上鏡好看而長期戒口，有時一整天只吃幾顆薄荷糖墊肚，今次最開心是可以奉旨喪食，吃足3日3夜，飽到上心口的感覺超級滿足，為免變成『積肥』，回港後馬上返回『高度戒口』狀態。」

除了滿足了口腹之慾，Jeffrey的東京之行還有另一大滿足事件：「雖然足足下了三天大雨，令拍攝更加艱難，但正正是因為雨後陽光，才成就了我首次在外地看到彩虹的美景，絕對是小確幸，我馬上對彩虹許願，希望『咖啡豆』都能夠找到一個跟自己分享喜怒哀樂，每日一起吃飯的伴侶。」

Jeffrey透過《孤獨美食家》領悟到：「人，生來就是孤獨，但又往往想找到可以依靠的人，事實上沒有誰能夠陪你一輩子，那些曾經出現在生命中的過客、美好的事情，終究只能經歷，無法永遠擁有，所以更要學懂『珍惜』二字，珍惜眼前人、活在當下！」

為了身體力行表達對「咖啡豆」的珍惜，Jeffrey將於1月25日舉行「『獨食』積肥City Hunt」，他快閃中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角跟Fans大玩遊戲，5秒內完成指定任務，即會送出與《孤獨美食家》歌詞相關的食材，包括冰淇淋、醬油以及別出心裁的「豪門夜宴一隻叉一隻羹 」餐具套裝及餐巾！

Jeffrey率先預告當日的遊戲細節：「由於我準備要到日本拍攝電影，將會有一段時間無法跟『咖啡豆』見面，所以特意舉辦『獨食積肥City Hunt』，跟大家提早團年！還準備了兩個遊戲跟大家玩，首先有『孤獨美食家背歌詞大賽』，將會在3個地區進行；更會在某一指定地區舉行『孤獨急口令大賽』，看看能否5秒內完成以下的急口令『情侶套餐很可怕，伊勢龍蝦配牛扒，豪門夜宴一隻叉，Jeffrey孤獨美食家！』身為『煨Sir』的我已經練好了這段急口令，期待大家來挑機呢！」

Jeffrey亦有感不少本地餐飲小店面對「經濟寒冬」，適逢農曆新年與2月14日西方情人節日子相近，Jeffrey想招募小店合作推出「孤獨美食套餐」，更會義助小店設計餐牌及製作宣傳海報，並在社交平台幫手宣傳。

他說：「很多小店都有一種難以取代的情懷及香港味道，希望大家可以珍惜，多多支持；『孤獨美食套餐』同時惠及一眾單身人士，不用擔心一個人於情人節在外用餐會Lonely，可以跟小店一起分享愛，過一個溫暖的情人節，何樂而不為呢？」

（即時娛樂）