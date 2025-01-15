彭秀慧送別87歲老父 感恩能陪伴他走過人生最後一段路 (16:19)

彭秀慧的87歲老父去年尾病逝，她今天（15日）在社交平台分享與爸爸生前的合照，分享對方生前最後一段日子的點滴。彭秀慧說︰「今天天氣很好，是送別爸爸的日子。爸爸去年年中發現有病，87歲的他，一直行得走得食得瞓得記得，縱使腫瘤情況不太樂觀，醫生依然勸說他應該給自己一個機會。但我和爸爸都明白漫長又進擊的治療的痛苦比任何事情都難捱，所以他最後選擇了紓緩治療，其他任何額外治療 / 養生方法一概拒絕，完成五次電療後腫瘤的確明顯變小得近乎消失，往後他實行以躺平態度等待上天安排。躺平，是老爸的人生態度。這一次，他強調『醫好又怎麼呢？醫好還要活嗎？』這看似悲觀的想法我明白，換轉是我，我想我也會一樣。」

不過，彭秀慧表示爸爸9月時突然主動每天去公園散步、做運動，又拒絕修剪眉毛想能長壽。她細心一想，就知道爸爸想看女兒11月的獨腳戲演出。彭秀慧續說︰「直到九月時，他卻突然主動要每天去公園散步和做運動，這是幾十年未發生過的事！細心一想就知道他想養好身體，要在十一月看我的個人演出，也要迎接兩個最愛錫的表親回港探親。他以『不修眉毛』去表明立場，他說：『不修！長壽呀！』我內心剎那感動，因為他彷彿第一次有要活下去的渴望。那個11月過得相當快樂。他看了我兩場演出，（評語是：『前半段幾好氣氛，後半段慢咗啲，太嚴肅。』）還犀利地和家人們總共打了三次麻雀，每次精神爽利，皆有斬獲，最後一次，一家贏三家，得得戚戚，大派利是。之後表親們回到美國了，可能對他來說，想要完成的目標都達到了，他的腫瘤也開始慢慢變大，疾病帶來的痛楚也讓他越感不適。他沒有投訴，只是間中會『吩咐』我安排他安樂離開，但我們都知道這是不可能的事，唯一可以做是珍惜最後的日子。」

彭秀慧感恩當時不太忙碌，可以陪伴着父親。她透露爸爸最後在家裏受洗成為基督徒︰「他在最後時間願意回到天父懷中，上天為我安排認識馬神父，並在27日在爸爸家中為他受洗，由我倒過來成為他的代母，取名Joseph （爸爸終於有英文名！) 。沒想到第二天，在好友為他禱告後會漸漸看着他在自己床上離開，我肯定這是爸爸意願，我感到奇妙的平安。這段日子，內心都充滿感恩，每一個決定，每一個巧合，上天安排得太好。走過一生，不帶病痛而走不易，沒有承受太多折騰，最愛就在身邊，不帶遺憾離開是福氣，我相信爸爸是被上天眷顧了。感謝天主。」

（即時娛樂）