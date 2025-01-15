李駿傑自認雪糕控 受團綜啟發大講食經 盼挑戰演廚師 (16:33)

自從拍完團綜後，Jeremy笑言雖然廚藝無甚進步，卻講得一口好「食經」。（大會提供）

自認是「雪糕控」的Jeremy表示，第3度跟該雪糕品牌合作相當高興。（大會提供）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）化身大廚示範兩款雪糕新配搭，只見Chef Jeremy穿上圍裙後以型爆姿勢撒海鹽及七味粉，像施展「Remy魔法」一樣，令人食指大動！

自認是「雪糕控」的Jeremy表示，第3度跟該雪糕品牌合作，感到高興，他說：「我真的很喜歡吃雪糕，別看我的身形瘦削，我能一次過吃掉半盒家庭裝雪糕，拍攝時看到雪糕我立即兩眼發光，不禁邊拍邊食，夏天吃雪糕當然透心涼，冬天品嘗雪糕則是醒神兼滋味，很感恩可以寓工作於狂食雪糕。」

自從拍完團綜後，Jeremy笑言雖然廚藝無甚進步，卻講得一口好「食經」，對「食」變得有要求之餘，更自稱「識食之人」；Jeremy坦言今次化身大廚後，啟發了他對食材配搭的創意，並說：「原來食材也能像我喜歡的Fashion一樣，大玩Mix & Match，發揮創意，我想挑戰飾演廚師，寓工作於學習，相信可以演得更入型入格！

拍攝飲食節目過程中，明白到有些看似簡單的菜式，原來事前要做很多準備工夫，而且做法複雜，甚考邏輯，希望將來愈煮愈叻，也公開呼籲各位監製或導演給我演戲機會！」

Jeremy預告新一年將推出個人大Project，並希望今年重啟「增肌大計」，並說：「去年初好不容易成功增磅，奈何年中因病消瘦，打回原形，今年要努力保持健康體魄再做Gym增肌，讓大家看到一個不一樣的Jeremy！」

Jeremy續說：「去年演出了不同的音樂會，體驗了不同的舞台，更首次獨自到日本演出，所以2025年想做更多好音樂回饋Unicorns（粉絲暱稱）支持。偷偷跟大家說，今年將會有個人大Project，希望屆時能帶給大家驚喜！」

（即時娛樂）