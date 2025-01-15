《破‧地獄》電影評論學會冇獎 衛詩雅認失望 稱不了解機制 (17:23)

衛詩雅對《破•地獄》在「香港電影評論學會」獲獎名單中，一項獎項也沒有，僅成為其中一部推薦電影，她直言感失望。（柯美攝/資料圖片）

衛詩雅今天（15日）到觀塘出席新年活動。今年是衛詩雅最後一年以衛小姐身分過農曆新年，日前她在社交平台分享過大禮照片。

衛詩雅表示2周前過大禮，日前才在社交平台跟大家分享，原來過大禮好好玩、好開心，滿載而歸，一架車也不夠載。說到大禮中有很多金飾？她說：「有3對龍鳳鈪、金鏈和流星錘等，老闆楊受成都好大手筆，有禮物亦有現金。」

不過老闆就沒有送樓給她做嫁妝。她為了《破•地獄》四出宣傳，表示雙方家長近日才首次見面一起試菜，未婚夫都有詐型，但非埋怨她沒時間籌備婚禮，而是擔心其身體狀况：「我累到睡覺時深層肌肉抽筋，他好擔心，今晚終於可以與未婚夫一起封回禮利市。」

《破•地獄》高踞華語片票房榜首，但在日前公布的「香港電影評論學會」獲獎名單中，一項獎項也沒有，僅成為其中一部推薦電影，衛詩雅坦言為團隊失望，她敗給《虎毒不》的談善言，未能奪最佳女演員，直認有點失望：「沒辦法，每個頒獎禮的評審準則都不同，不一定每次都是我贏，都替所有得獎者開心。（會否覺得輸得不值？）絕對不覺得，大家都有付出努力。（被指小圈子？）不知，我不了解個機制，每個獎都有不同機制，不可這樣說。（會否打擊攞金像獎影后信心？）有少少，盡力啦，每年對手都好強。」

談到未婚夫腳頭好，之前已為她帶來4個影后，可能再下一城？她說：「都是，希望得到他加持。」提到她亦未能憑《破•地獄》入圍「第18屆亞洲電影大獎」角逐最佳女主角，她表示有點失望，但替許冠文和朱栢康分別入圍角逐最佳男主角和最佳男配角高興：「亞洲電影大獎是全亞洲電影都可以參加，所以見到有港人入圍很開心，為港爭光。」

至於《破•地獄》加長版，衛詩雅稱據她所知將於4月上映，否認因話題不吉利，不安排賀歲檔上映，她說：「破舊迎新更好，今年有很多賀歲片，後期製作室供不應求，才趕不及在新年推出。是否加長結尾我在救護車的喊戲，我聽說是，但不肯定。」

（即時娛樂）