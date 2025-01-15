邱士縉新年約隊友打牌 朱栢康愛躺平 吳家忻小賭怡情 (18:28)

邱士縉（Stanley）、吳家忻、朱栢康有份演出的賀歲片《祥賭必贏》，將於月尾（28日，年廿九）上映。家忻在戲中飾演主角張繼聰的妹妹，為人好吃懶做，不是留在家睡覺就是外出行街購物，她笑言是本色演出。Stanley在戲中追求家忻，他讚對方吃幾多零食也不胖，又透露兩人有不少親熱戲。Stanley說︰「擁抱一下已很感恩，要還神﹗」飾演中韓混血兒兼富二代的朱栢康不肯劇透，只說開心終於能演靚仔端正的角色。他表示︰「很久沒演過端正角色﹗我演舞台劇都是演端正的角色，但入了電視電影圈後就成為『渣男專業戶』﹗」

家忻平日愛小賭怡情，會打麻將、鋤大弟及Rummikub（魔力橋）。朱栢康聽錯「Rummikub」為「汪明荃」，笑問︰「玩汪明荃那麼大膽？」Stanley自言沒賭運，只識打麻將，過年時與親友玩「魚蝦蟹」、「射龍門」，感受新年氣氛。他打算趁農曆年約MIRROR一班兄弟打麻將︰「我們12個很難齊人，但應該能開兩張枱。」

Stanley透露李駿傑（Jeremy）打麻將最叻，自己也不弱，曾在麻將枱上贏過他。Stanley續說︰「誰是水魚就不說了，都是柳應廷（Jer）及盧瀚霆（Anson Lo）吧﹗Anson Lo打麻將時很不專心，志在參與，贏輸也沒所謂。誰贏最多？差不多，大家輪流贏。阿Jer有次連贏10次，那天是他的生日，他應該用盡了好運。牌品？大家也好，有修養﹗」

朱栢康不會賭錢，也無意學賭。他表示︰「演員是很燒腦的工作，休息時會留在家裏發呆、看書及電影。我是個悶蛋，很宅，也想人生多姿多采，嘗試過寫書法、跑山、攀石，但最後還是覺得躺在牀上最舒服。」

（即時娛樂）