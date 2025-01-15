阿Sa談與母親相處 感觸哽咽：呢幾年開始覺得媽咪老喇 (18:25)

《因為是朋友呀2》第5、6集繼續新加坡之旅，容祖兒、蔡卓妍跟鍾欣潼在陸上歎完美食後，轉眼便跑到遊輪，玩到出海。這次她們找來高海寧（高Ling）擔任嘉賓，高Ling帶媽咪上船玩，講到家人時，阿Sa有笑有淚。

4人首先參觀遊輪上各種活動，最後試玩「甲板跳傘」，祖兒率先上陣，玩完後，由阿嬌扮演特約記者上前採訪感受，祖兒大叫緊張：「成個人都好繃緊，有啲難平衡，大家小心啲，盡量將自己感覺放輕鬆。」

輪到阿Sa玩時，她可能獲祖兒傳授，成功飛起一點，玩完後她分享經驗：「我知道嗰個秘訣，你要由腹部開始以下，全部都會捉緊，我𠵱家個pat pat好緊呀！」最後輪到高Ling，只見她不停盤旋，雖然十分搞笑，但大叫很爽：「成日諗住：『我要飛高啲、我要飛高啲！』但又唔知點發力，好爽呀！」

玩完一輪便去醫肚，高媽媽也參與晚餐，席間高Ling提到自己跟媽媽相處時，阿Sa亦十分感觸：「入行開始媽咪一直幫我理財，但係呢幾年真係開始覺得媽咪老啦...」隨後哽咽起來：「媽咪開始約我去跟行或者見律師...『你下個禮拜一得唔得閒呀？我哋一齊去銀行...去搵一搵律師。』然後媽咪就話：『你知唔知，媽咪真係老啦，我唔係唔想幫你，只係我怕我冇呢個能力。』...佢係希望我學習，我都要自己知道點樣生活...」

阿Sa又謂媽媽性格跟她超級相似：「比如病咗，佢唔會同我講，比如佢要去醫院做小手術，但我係你個女嚟㗎嘛，我都希望你會話我知，但佢就係驚我擔心，但最後都係會畀我發現，我發現咗我又會好內疚。」

祖兒聽後坦言有相同感覺：「我同媽咪都係咁，有時我會問佢：『你要唔要同我一齊去旅行？』以前佢係唔會考慮，會同我一齊飛，但𠵱家嘅佢比較鍾意留喺屋企，所以我希望有更多時間喺屋企陪佢。」

（即時娛樂）