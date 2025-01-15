資深電影人文雋質疑電影評論學會冷待《破‧地獄》 (19:40)

第31屆香港電影評論學會大獎日前公布得獎名單，去年破香港最高票房的《破‧地獄》爆冷僅成為推薦電影之一，未獲頒任何大獎，令不少觀眾驚訝。電影評論學會創會會員、資深電影人文雋昨天（14日）就此事在其網上節目《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》中分享看法，認為《破》片遭電影評論學會冷待。他說︰「如果《破‧地獄》連十大推薦電影都唔入，我就覺得呢一班評分嘅同人，我一向好尊重佢哋，但係近呢10零年，我覺得佢哋有少少走偏鋒。」

文雋認為部分評論學會會員希望引導金像獎的投票結果，從而獲得滿足感，因此在投票時會有計算、猜度和衡量。他舉例指陳果電影《三夫》女主角曾美慧孜當年就是獲頒評論學會影后後，再贏金像獎影后。文雋說︰「如果你哋嘅標準覺得《九龍城寨之圍城》好有共鳴感，點解票房有1.5億、香港人買飛去捧場嘅《破‧地獄》，最後五強都唔擺入去討論？究竟《破‧地獄》有乜嘢招惹到你哋去睇淡、忽視佢呢？如果你哋真係有計算，你哋應該係同畀咗錢入場嘅觀眾為敵﹗」

對於《破‧地獄》女主角衛詩雅、導演陳茂賢也未能奪獎，文雋亦替他們感到不值。他直指談善言憑電影《虎毒不》奪影后是爆冷︰「談善言係我喜歡嘅演員，但呢套電影只有投票會員睇過，大部分人都未睇過，未正式上畫，呢個獎最後係由談善言同鍾雪瑩去爭，上年年尾大家都好鍾意，我本人都好喜歡嘅衛詩雅只入到5強，但跑唔到最後，點解呢？佢哋嫌衛詩雅唔係新演員？我唔可以用陰謀論去猜測，但好唔抵。陳茂賢導演因為太新而睇唔起佢？但係你哋都好鍾意捧新導演㗎，究竟問題喺邊度呢？」文雋認為評論學會的風格是少提商業電影，但既然《九龍城寨之圍城》能奪得「最佳電影」，為何又會忽略了《破•地獄》。

（即時娛樂）