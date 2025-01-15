《國色芳華》七大看點贏盡口碑 楊紫李現顯默契 魏哲鳴被封渣夫 (20:55)

由內地女星楊紫伙拍內地演員李現和魏哲鳴主演的古裝劇《國色芳華》播映中，短短數天播放量極速破億，收視率穩居榜首，香港觀眾即可在「黃Viu」收看。

1.女性逆境成長記

《國色芳華》以唐朝為背景，講述商賈之女何惟芳（楊紫飾）為救病母，急需劉家的御賜紫犀丸而無奈下嫁，她的丈夫劉暢（魏哲鳴飾）不但對她冷漠疏遠，成婚當晚更坦誠自己只是被迫娶她，令何惟芳對於這段利益關係的婚姻徹底心寒！

在雅冠長安「花鳥使」蔣長揚（李現飾）的協助下，何惟芳和離出戶（自願離婚），並在長安創立品牌「花想容」，專注栽培和推廣稀世牡丹，更與一群命運坎坷的女性共同努力，將品牌營造成城內最強花坊！何惟芳逐漸贏得商界尊重，同時她也了解到一身罵名的蔣長揚，實質是個心繫天下的賢臣，她決定從旁協助對方報國，2人漸生情愫。

2.節奏緊湊不拖戲

《國色芳華》播出後，不少觀眾大讚節奏明快不拖沓，除了首集便交代了何惟芳和劉暢有名無實的夫妻關係、以及劉暢放不下舊情人李幼貞背景外，劇情也迅速推進到蔣長揚協助何惟芳設局和離，劇情大快人心。

3.楊紫演技有層次

楊紫在前4集演活當代女性的卑微：為了救母嫁給劉暢，不但得不到對方寵愛，還被丈夫家暴；稍後她更意外得知當年救母的紫犀丸竟是贗品，害得母親延誤救治時機；夫家亦擅自變賣她的嫁妝，其貼身丫鬟玉露更意外落水身亡，使她悲痛欲絕！楊紫在幕幕慘情戲碼表現極佳，其中向劉暢連續磕頭9次，令人感受痛心；「何惟芳」一角也從這裏開始發生轉變，下定決心不再忍讓，誓要做回自己。

4.李現角色設定討好

李現在《國色芳華》飾演看似貪官、實質救國憂民的官員蔣長揚，他足智多謀、有著過人的謀略，還決定投資牡丹奇才何惟芳，使她自力更生遠離渣男，角色設定相當討好。

5.楊紫李現再度合作默契佳

人稱「童顏夫妻」的楊紫和李現，繼《親愛的，熱愛的》後再度做拍檔，使《國色芳華》拍攝之初廣受關注，劇集播出更收視登頂、好評不斷，全賴2人化學反應的演出！楊紫大讚李現：「以前我們可能會在片場嘻哈，現在我們會討論比如技術上的東西、或者這一場戲要怎麼走，他帶給我很多不一樣的火花，彼此更加進步。」

6.魏哲鳴渣夫受好評

近年魏哲鳴頻頻以深情霸總的形象擄獲觀眾芳心，這次他在《國色芳華》卻一改形象，飾演遵從父母決定，而與何惟芳成婚的劉暢，他不但經常言語上欺凌妻子，心中還另有愛人，甚至當眾出軌，使觀眾氣得咬牙切齒。

7.絕美唐朝妝造

《國色芳華》在演員妝容和搭建場景上均考究，劇中女性角色細長的柳葉眉和霧面白晢肌膚，讓人聯想到唐朝獨有妝髮造型。據悉劇組準備服裝超過1500套，製作期更長達340天。

（即時娛樂）