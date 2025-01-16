溫碧霞新戲玩姊弟戀 禾浩辰面對女神感覺小鹿亂撞 (13:25)

溫碧霞（Irene）、台灣男演員禾浩辰昨晚（15日）出席電影《謊島美人魚》宣傳活動，繪賀年畫、寫揮春提早向觀眾拜年。禾浩辰繼《等一個人咖啡》後，事隔10年再來港宣傳電影，稱感覺熟識又陌生。他期待《謊》片上映，認為電影適合情侶及一家人觀看，能啟發大家勇敢去愛。久沒拍愛情小品的Irene表示今次是新嘗試︰「故事講姊弟戀，只要愛一個人，年齡差距不是問題，不要因年齡而失去自信。對方在靈魂上令你快樂和有心跳感覺，這份愛才是最珍貴，不同年紀都應該擁有自己的愛情。電影在台灣的墾丁和高雄拍攝，住在高雄的禾浩辰媽媽經常帶同美食來探班。」

禾浩辰說在現實生活中不介意姊弟戀︰「不同年齡有不同魅力和智慧，我也試過姊弟戀，對方比我大10歲。我與Irene演出時很投入，面對她有頭昏腦脹、小鹿亂撞的感覺。」Irene表示台灣男生的優點就是溫柔、會說話和嘴巴甜。她透露禾浩辰在戲中有場露股戲，讚對方的臀部又白又圓。禾浩辰稱拍攝前未有操練：「我天生身材好，每天都做運動。最性感一次演出？有機會是，臀部曬不到太陽，所以白。」

Irene讚禾浩辰生活健康，每天也喝很多水。她又說兩人在拍攝《謊》片時建立了友誼，這次一盡地主之誼，帶禾浩辰吃韓國燒肉。禾浩辰透露這次來港5天，已去了旺角、尖沙嘴及博物館等地觀光，也品嘗了Irene推薦的港式美食，覺得煲仔飯很美味。談到曾傳緋聞的吳映潔（鬼鬼）早前突然宣布當媽，禾浩辰稱從報道中得知，因大家已很久沒聯絡，因此未有恭喜對方。

（即時娛樂）