奔跑吧｜關嘉敏咀鄧英敏認膽怯 鄧智堅內心戲獲讚精彩 (14:08)

蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅等合演的TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》下星期邁向結局周，沈洛澄（賴慰玲飾）捲入邱生（鄧英敏飾）偷食事件引發連串風波，事件不但影響了洛澄的星途，還動搖了她與丁丁（蕭正楠飾）的關係。洛澄一度夜闖丁丁家大吵大鬧表白心意，丁丁太太林采琳（吳若希飾）目擊整個過程，三人關係再添變數。同一時間，洛澄經理人高積及（鄧智堅飾）因種種原因成了洛澄男友，丁丁對此打翻醋罈，並因此與積及在餐桌上展開「剝蝦大戰」，令采琳莫名其妙。

采琳及禾平（朱敏瀚飾）鍥而不捨調查後，終揭發邱生的小三是名牌服裝店店員 Lisa（關嘉敏飾），更拍下二人激嘴場面為洛澄平反。關嘉敏接受TVB.COM訪問時透露鄧英敏是她第2個奉獻熒幕親熱戲的對手︰「熒幕初吻畀咗丁子朗，第2個就係英敏哥。我完全冇諗過入咗嚟TVB 3年，已經可以咁快同兩個年齡層嘅人有親熱戲。我同自己爸爸都未試過惜嘴，加上又要同前輩做呢件事，所以真係唔夠膽。英敏哥好好，係咁帶住我。我NG咗5、6次，有時要就機位，有時就感覺我唔夠『狼死』咁。」

鄧智堅繼《新聞女王》、《旁觀者》及《反黑英雄》後再展「換臉」神功，飾演公關強人兼洛澄經理人積及。天生醒字派的積及遇到任何風浪均能保持淡定，對洛澄在公在私亦是百分百照顧和關心，獲封「深情直男」之餘，更被觀眾讚其潮人造型有逆齡感。首次在劇集中有感情戲的他，亦被讚內心戲演得好。鄧智堅接受TVB.COM訪問時透露與賴慰玲相識超過10年，因此能在安心又互相信任的情况下拍感情戲。他說︰「但因為我哋始終係第一次合作，所以事前都有約佢打網球，一來劇中有打網球情節，二來可以討論吓角色。我連佢老公都認識超過20年，所以充滿信任。」對於在劇中先後被程可為及蕭正楠取笑身材矮小，鄧智堅沒介意︰「劇本係有形容我個角色係矮，所以選角方面我機會就大好多。其他角色成日提住我矮，反而令觀眾對我角色深刻，OK喎﹗」

（即時娛樂）