李司棋《溏心風暴》金句擊退騙徒 何啟華反客為主搬出大隻仔律師造型相 (17:56)

何啟華收到「舊同學楊鎧美」的訊息，稱要提醒陳同學出席下星期六的校友會聚餐。識破是騙局的阿Dee反客為主，戲弄對方。（何啟華Ig圖片 / 明報製圖）

電騙集團近年十分猖獗，很多人也收到疑是騙徒的訊息，稍有不慎或有被騙取個人資料及金錢的風險。李司棋及男團ERROR隊員何啟華（阿Dee）近日不約而同在社交平台公開與疑似騙徒的WhatsApp對話截圖，兩人均十分機警未有上當，司棋姐更以她在劇集《溏心風暴》的大契金句成功嚇退對方。

司棋姐收到一個「+852」字頭號碼的WhatsApp訊息，對方表示不小心轉帳錯了2000元給她，並附上截圖，要求司棋姐把2000元歸還給她。司棋姐回覆說沒收到，對方遂表示母親糖尿上眼，等着那2000元做手術，否則會盲，要求司棋姐先把錢轉帳給她。司棋姐說︰「即係有呢$2000就唔使盲？名副其實見錢開眼喎！糖尿好長手尾，真係會上眼，叫你位親戚戒口啦 ﹗係喎，你母親知唔知你做啲咁嘅嘢？我意思係過錯數。不過，做個手術先$2000都幾抵，佢都可以唔戒口，有咩事咪做多次手術囉﹗」司棋姐最後更直接錄音，以其經典角色《溏心風暴》中的「大契」語氣說︰「我睇人睇咗幾十年，邊個係人，邊個係鬼，我睇得出！」司棋姐留言︰「想呃我？我呃大㗎！」

阿Dee就收到「舊同學楊鎧美」的訊息，稱要提醒陳同學出席下星期六的校友會聚餐。識破是騙局的阿Dee立即表示︰「喔！嗰個聚餐，我記得呀，原本有個演唱會我都推咗準備出席。」騙徒10分鐘後留言致歉，稱傳錯訊息，望阿Dee不要介意。阿Dee即反客為主地繼續說︰「唔怕，我都真係有校友，你都可以一齊嚟，我哋可以帶謝飯禱。當日壓軸仲要破地獄，你可以嚟，我教你。」騙徒讚阿Dee很風趣，問他名字及年紀。阿Dee說︰「我係華仔，同學都叫我華Dee。年齡無辦法衡量我，要不要交換相看看。」隨後應對方要求先傳出一張大隻仔圖，然後再傳出一張律師造型照。阿Dee問騙徒︰「我可以一睹你的芳容嗎？」騙徒避答及反問︰「你是律師嗎？很帥氣﹗」

阿Dee在社交平台分享與騙徒的對話截圖，更玩公開投票，叫粉絲投票選出他回應騙徒的最佳答案。阿Dee笑言︰「是咁的，我今日收到楊同學的溫馨提示，本身以為可以睇佢表演破地獄。我覺得楊同學其實係識啲嘢。集思廣益，佢問我係咪律師很帥氣，點答？在線等，很帥的律師華Dee上。想呃我？我呃大㗎﹗」

（即時娛樂）