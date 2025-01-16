林夏薇戴訂製頸鏈趨運氣 姚子羚爆羅子溢奪視帝會送手機 (20:14)

鄭則士、黎耀祥、陳展鵬、譚俊彥、林夏薇、姚子羚、蔣祖曼、龔嘉欣及蔡潔，今天（16日）出席《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男、女主角」10強候選人活動。林夏薇透露已準備好頒獎禮當晚身穿的服飾，屆時將戴上自家品牌的訂製頸鏈，希望能帶來好運。談到獲網民推選為民選視后，她說︰「多謝網民﹗我很感動，得到觀眾認可才是最大榮譽。今年的對手很強、很優秀，希望大家都有好成績。」

龔嘉欣因去年有好成績，早前大派鮑魚答謝同事和朋友。她表示今年已預算了5位數派利市︰「派利市是開心事，充滿祝福和福氣﹗」姚子羚提議她獲得視后獎就派雙封，龔嘉欣說︰「沒問題﹗派雙封是因為得獎，不是結婚，大家屆時別誤會。」姚子羚希望憑《反黑英雄》獲獎︰「上次在《萬千星輝頒獎典禮》得獎已是10年前﹗我也希望張振朗能憑《反黑》登上視帝寶座，成為『視帝朗』﹗今年視帝競爭很激烈，我也希望羅子溢得獎，因為他說勝出的話就送我新手機。希望承他貴言，我有新手機用。我今晚就問問張振朗，看他得獎的話會對我有何表示。」談到頒獎禮服飾，姚子羚表示造型師已準備了幾款，她要看看什麼顏色能趨旺自己才決定。

譚俊彥稱有份入圍已很開心，會珍惜機會，當晚打扮得靚仔一點現身。陳展鵬稱近日很忙，仍未有時間選服飾。最佳男主角10強官方照片中，只有他與鄭則士能坐着拍攝，似得獎機會比較高似的，陳展鵬說︰「可能我坐着時好看，亦可能有其他寓意，認為我站得太久累了，要繼續坐。」譚俊彥叫陳展鵬別這樣說，陳展鵬笑言︰「別那麼認真，開玩笑吧了﹗可以跟看着我入行的Kent哥（鄭則士）一同角逐獎項，我已覺得很榮幸。得獎信心？年年也有，最重要是大家看得開心。」談到女兒陳諾瑤（Quinta）早前驚喜現身其廣州演唱會舞台為他慶生，他說︰「我很驚訝，女兒就很開心。」

（即時娛樂）