INFINITE澳門開騷 勁歌熱舞演繹期間限定 宣布新專輯推出在即 (19:23)

韓國男團INFINITE為慶祝出道15周年，由去年底展開亞洲巡迴演唱會，昨天開始一連兩天在舉行澳門站《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN MACAU》！澳門站作為團體2025年的首場演唱會，INFINITE亦發放出「無限大」的活力又唱又跳，如這次演唱會主題般，為INSPIRIT（粉絲暱稱）帶來新鮮又精彩的「期間限定」表演！

6人身穿紅黑色閃石西裝火熱登場，先以一連三首節奏澎拜歌曲《Last Romeo》﹑《Paradise》和《The Eye》，加上型格「刀群舞」點燃整個場館！及後全員祝賀粉絲2025年新年快樂，再以普通話自我介紹。

INFINITE表示準備了很多此次演唱會，才看到的新編製舞台表演，並請粉絲找不同之處，又提到新年願望是與INSPIRIT見面，如今已經實現，感到非常幸福。

接下來INFINITE為粉絲送上2首充滿成熟男人味的歌曲，包括以椅子舞為亮點的《Inception》及《New Emotions》，其中《New》有成員成烈半脫下外套的「必殺」環節，令其他成員在之後的閒談環節亦即興模仿、邊哼音樂邊逐一脫下外套大騷健碩手臂，台下嘩聲四起！

6人亦安排個人表演時間，成種及L分別唱出搖滾版本的團歌《Monster Time》和《Shot》；聖圭及優賢互唱對方個人單曲《Calm ＆ Passion》和《Kontrol》；成烈和東雨則分別帶來《What's Not To Love》及自彈自唱鋼琴版《True Love》。

及後6人穿上黑色長袍演繹《Pray》和《The Chaser》，INFINITE談到因為看到網上粉絲的心願，才有此服裝安排，又指這次個人舞台僅此15周年演唱會限定，呼應主題「Limited Edition」。接着6人再換上牛仔裝束，跳唱這次亞巡首度公演的《AIR》，當演唱經典名作《Be Mine》時，應援聲將全場氣氛推至高峰！

此次演唱會INFINITE還透露意想不到新消息，就是在準備亞巡過程中，亦在製作預計3月推出新專輯，令台下發出歡呼聲！6人在台上猜拳決定誰人負責之後《Nothing's Over》即興獨舞環節，結果成烈猜輸「當選」，雙手雙腳攤開呈大字型原地跳的舞步，被成員笑稱像2025年會流行起來的健身操動作，場面搞笑。

到了宣布演出最後一首歌曲《Find Me》時，粉絲們均表示不捨，並揮動手上的星星燈應援，成員們看到星海大為感動。

在INSPIRIT熱情呼喚下，INFINITE換上演唱會T恤再次登場，先送上兩首安歌，再拿着粉絲們準備的手幅、擺出可愛手勢拍攝全場大合照。接着成員們輪流發表感言，不但大讚澳門榮獲米芝蓮的叉燒好味，亦提到記得13周年巡演終站正是澳門，而今年伊始再次來到澳門開騷感到幸福，並度過開心一晚，感謝INSPIRIT 15年來的支持；又稱呼粉絲為家人、朋友和愛人，他們還向粉絲表白，希望互相扶持。

INFINITE承諾會以好音樂報答粉絲，盼望大家期待接下來新專輯，說罷聖圭即帶領其他成員清唱一小段新歌，驚喜「劇透」再次引來全場尖叫！

（即時娛樂）