視后李佳芯認約滿無綫 結束12年賓主關係 TVB冇派員採訪 (19:42)

Ali表示最搞笑是竟然有工作，邀她去生日會唱生日歌。（林蘊兒攝）

Ali表示無綫曾提出挽留，可是雙方拉鋸一段時間，仍未傾好條件或達到共識，便已到合約期滿，最終沒有續約。（林蘊兒攝）

曾奪視后的李佳芯今天承認跟無綫約滿，結束12年賓主關係。（資料圖片/林蘊兒攝）

李佳芯（Ali）與無綫就續約問題擾攘多時未有決定，早前在無綫的官方網藝員名單，Ali的名字和相片亦已消失。

今天（16日）Ali以鞋履品牌大使身分出席活動，她承認與無綫正式「分手」，結束12年賓主關係。現場所見，無綫沒派員到場採訪，相反HOY TV和ViuTV則有派員到場，Ali認為不由她可以控制，所以不便回應。

Ali表示踏入新一年，會裝備自己迎接新挑戰，她直認去年12月底已正式約滿無綫，目前以自由身接工作，今天品牌活動算是約滿後，首個公開活動工作，但之後暫時未有任何動向。

她說：「不同階段做不同的事，準備接受新挑戰，不排除跟任何機構或者去任何地方工作，自己持開放態度。」問她為何無聲無息地離開？她說：「我一向低調，而且這個世界好細，將來可能有機會再合作，都有不捨得同事，也有影相留念，但選擇低調留心中沒有公開，畢竟工作12年，遇到不同經歷，認識拍戲對手，帶來美好開心回憶。」

Ali表示公司曾提出挽留，可是雙方拉鋸一段時間，仍未傾好條件或達到共識，便已到合約期滿，最終沒有續約。她續說：「當然想留低在熟悉和安全地方工作，但想還想，都要接受新的階段。」至於有份主演的最後一部劇集《麻雀樂團》，尚未知何時播映，Ali表示如果無綫需要幫手宣傳，她亦樂意配合。

曾經被嘲「魔音」的她又笑言，不抗拒唱歌表演，隨時準備獻唱「脫胎換骨版」《小幸運》，為自己唱功平反。自由身的她在ig留工作接洽寫「DM for work」，她表示有請助手代勞傾工作，最搞笑是竟然有工作，邀她去生日會唱生日歌，Ali知道有不少網上詐騙事件，接工作前會加倍小心。

（即時娛樂）