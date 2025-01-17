黎寬怡細說與未婚夫邂逅經過 不心急生育 先享受二人世界 (14:24)

《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）下月將於圈外未婚夫阿Sing在相戀9周年當天舉行婚禮，她透露讀書時曾擔任時尚造型比賽的模特兒，因而結識了當時擔任攝影師的阿Sing，兩人後來成為朋友，不時一大班朋友聚會。後來她與當時的男朋友分了手，十分傷心，因朋友們「偷步」看了大家都想看的一齣電影，就膽粗粗約阿Sing入場看。

黎寬怡說︰「當晚睇完戲之後，我忍唔住哀傷，同佢分享咗好多對前度嘅思念同回憶。佢聽完之後完全冇嫌我煩，仲反過來安慰我，甚至分享咗佢唔少對前任嘅記掛同往事，我先知道原來當時嘅佢仍然好鍾愛佢嘅前度，但被拋棄了。當晚我哋傾咗好耐，最終立下一個協定，不如一起陪對方同行，如果等到任何一方嘅前度回頭，我哋嘅約定就告吹。當時，大家都係抱住期待前度嘅回歸，但冇諗到前度就等唔到，反而遇見到彼此嘅好同真，慢慢地一齊笑、一齊喊、一齊扶持、一齊經歷、一齊成長。」

她讚未婚夫善良、溫柔、細心、孝順、有幽默感及有上進心等。黎寬怡說︰「我欣賞佢識得享受生活嘅同時，遇上逆境同困難，卻從來唔怠慢。當然，佢都係個靚仔嚟嘅﹗佢唯一缺點係對食物要求好高，好彩佢煮嘢食好叻，婚後佢會教我煮嘢食，唔使我餓死。」說到生育計劃， 她表示︰「佢同屋企人都好鍾意小朋友，不過我私心想遲啲生，因為佢超級鍾意去旅行，而我入行7年幾以來只同佢出埠玩過一次，所以好想婚後去多啲旅行，過吓二人世界先。」

（即時娛樂）