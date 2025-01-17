衛詩雅首見助養女童激發母愛 對生育抱隨緣態度 (19:42)

衛詩雅（Michelle）今天（17日）穿上低胸裙出席品牌活動，笑言要在結婚前一嘗走性感路線的滋味，自己也非常滿足。她表示快將選婚紗，屆時才決定會否穿性感款式。Michelle說︰「我平日穿性感服飾也沒法達到效果，像穿了童裝似的。我會嘗試谷胸，但大家不要有太高期望。」談到早前到涉及電訊詐騙集團販運人口問題的柬埔寨做慈善探訪，她坦言出發前也有點害怕︰「時刻與未婚夫保持通訊聯繫，我亦開了手機的定位功能，方便他可以追蹤到我。」

Michelle感恩柬埔寨之旅十分順利，首次跟助養的女孩見面時十分感動。她說︰「我在女孩6歲起開始助養，她今年已14歲﹗看見她激發了我的母愛？有，我第一時間擁抱她，然後要她拿功課給我這位媽媽看。她的字寫得很漂亮，說希望將來成為醫生。」Michelle目前共助養了5個孩子，她透露曾跟未婚夫討論過生育問題，大家也抱隨緣的態度。她續說︰「我們的年紀也不輕，如上天賜給我們孩子，會欣然接受，沒有的話也可以領養。」Michelle表示最近因太奔波勞碌致全身抽筋、動彈不得，未婚夫診斷後，指她有深層肌肉抽筋問題，並為她按摩。Michelle說︰「我也要成為一個賢內助，將來好好照顧另一半。我本身是地獄廚神，希望學烹飪後能有所改變。」

資深電影人文雋為她失落「第31屆香港電影評論學會大獎」的「最佳女主角」感到不值，Michelle說︰「電影有討論度是好事，我明白每個人喜歡的事物不一樣，我尊重主辦的決定。有獎當然開心，得到別人稱讚會感動。看見大家為電影努力，即使沒獎也不要失望，因為已盡了自己最大的努力。」對於《破‧地獄》被視為香港電影金像獎的「最佳電影」大熱，Michelle表示會平常心看待所有獎項︰「最重要是享受整個過程。我一直有拉票，每次見到新朋友都會問他們可有看《破‧地獄》，希望有更多人看。」

（即時娛樂）