李玟50歲冥壽 「永遠的月光愛人」雕像台灣揭幕 媽媽姐姐傷心落淚 (22:28)

李玟（CoCo）前年7月離世，今日是她50歲冥壽，家人在台灣金寶山碑林名人區，為李玟建立紀念雕像，以當年她在奧斯卡金像獎獻唱《臥虎藏龍》主題曲中文版《月光愛人》為靈感，雕像名為「永遠的月光愛人」。家人希望透過雕像，大家回憶起CoCo每一次精彩的舞台表演、甜美的歌聲及在這片土地踏過的足時，也能把她燦爛的笑容、善良的心意傳遞到社會每一個角落，傳遞給更多的人，去懷念這位天后。逾百名粉絲到場，帶來鮮花及氣球追思李玟。

家人看到雕像逼真傳神，忍不住感動淚流。李思林有感而發說：「看到雕像後彷彿看到妹妹，家人之間滿滿的回憶再次湧上心頭。」

李媽媽在家人攙扶下走入園區，情緒激動放聲大哭，離開前說了一句「救救我的妹妹（指李玟）」，對女兒離世感不捨。李思林見到媽媽如此難過，大喊3次「媽媽加油」，歌迷也跟喊，李媽媽不斷拭淚。李思林哭說：「這個心情真的很不容易，真正的死亡是所有人把你忘記，我相信不會發生在CoCo身上。」她對妹妹離世感難過，「以為時間會治癒痛傷，但好像沒想像中簡單」。

李思林代表家屬致辭，稱相信歌迷絕對不會忘記最愛的妹妹，「她是我們的最愛、永遠思念的人，雖然今天的慶生會，最重要的主角無法參與，但我相信她能感受到我們的愛」，她說到激動處忍不住落淚，哽咽續道：「失去我們最愛的人，真的是悲痛萬分、心如刀割。」選址金寶山設置紀念雕像，李思林希望讓歌迷有一個懷念妹妹的地方，「李玟喜歡山、喜歡海，我相信她會喜歡」。家人在雕像旁種下一棵櫻花樹，代表對李玟的思念。李思林說：「這棵樹會愈來愈壯大，我以後走了，還有這棵樹陪CoCo。」問到李玟離開後，有否跟李玟老公Bruce聯絡？她表示很多年沒有聯絡。

（即時娛樂）