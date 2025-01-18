姜濤樂意拍BL劇與邱士縉咀嘴︰只欠好劇本 (13:35)

姜濤、葛綽瑤（Yoyo）及邱士縉（Stanley）等，昨晚（17日）出席ViuTV劇集《無用的謊言》結局派對，與500觀眾一同收看大結局，並分享拍攝時的謊言。Yoyo表示其劇中寓所其實是由3個場景組成，每次由走廊去客廳都要分兩日拍攝。Stanley爆姜濤出道至今都是每隔15分鐘就說要去洗手間，可能是因為現場太多人，要去洗手間喘息一下。姜濤解釋：「我是真的去洗手間，但不是隔15分鐘，可能稍後要去多次，不好意思﹗我常叫大家等5分鐘，其實不止5分鐘。」眾人談到可試過被拆穿謊言時，Stanley說︰「Alina（女友李炘頤）常問我有否吃維他命，我即使沒吃，也會告訴她吃了。」姜濤自爆舊戀事︰「我中學時喜歡了一個女孩子，媽媽像感覺到，放學時問我可有喜歡的人。我答沒有，卻被身旁的同學揭穿。媽媽之後每天都問，還想去學校找出那個女孩子。」

姜濤得知獲網民讚演技有進步時一臉驚訝︰「有人讚我？多謝﹗我覺得仍有很多進步空間，拍攝時不覺得有什麼，收看時就覺得自己很跳。不止說對白，我在其他方面也有很多要改善。Stanley說我拍攝時常沒放下『姜濤』這身分，沒辦法演到非常入血。我重看時也覺得像在做自己，很多地方要改善。無論唱歌、跳舞或演戲，努力去改善是唯一方法，也要上堂進修。演戲很好玩，我也很有興趣。」Stanley認為姜濤正接受演技上的在職訓練，希望兩人很快能再合作拍劇。被問到可願意與姜濤拍BL（Boy's Love）劇演咀嘴戲，他說︰「我和他咀嘴？太遠了，屆時才答你。」姜濤則說︰「不介意，只欠好劇本。」Yoyo表示日前26歲生日與家人、朋友食飯慶祝。對於被指跟豬仔錢罌「撞樣」，她說︰「不介意，沒想到不是似一個人，幾得意，幾有福氣，可在新一年儲多點錢。生日願望早日脫單？順其自然，希望對方能比我高。」

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（即時娛樂）