游學修舞台劇首演 偕性感蘇子情演埋身激情戲 (15:02)

游學修、蘇子情主演的10場舞台劇《試鏡》昨晚（17日）在香港藝術中心壽臣劇院首演，吸引鍾雪瑩、張錦程、梁雍婷捧場。游學修在劇中飾演導演Thomas，遇上遲到又賴死不走來試鏡的女演員Vanda（蘇子情飾）。子情以性感低胸T-back裝束上陣，與游學修更有埋身激情戲，令觀眾看得熱血沸騰。90分鐘的演出沒有中場休息，也沒有其他演員，兩位主角一口氣由頭演到尾，除了大量台詞、走位，演出時更要穿插現實與戲中戲。謝幕時，蘇子晴鬆了口氣，游學修則少有的沉默，只深深向台下觀眾鞠躬。

完成首場演出後，兩人聯同導演朱栢謙、美術指導張蚊接受訪問。蘇子情先說︰「仲係好興奮，期待觀眾反應，希望再做好啲。」她被問到可擔心走光時笑言定裝時已做過不同動作、姿勢給多位服裝同事審視，同時做足安全措施，非常放心。游學修稱仍有9場演出，因此未可放鬆，要繼續好好準備。談到他在謝幕時十分寡言，游學修表示是想大家早點回家，所以少說話。他坦言首演雖然有點緊張，但近日嘗試冥想，加上每日早上做運動，已令睡眠質素改善。蘇子情的戲服十分性感，游學修說演出時沒尷尬︰「我已長大，見識過了﹗尷尬？望男人時會害羞點。」游學修拍攝場刊劇照時穿上女裝黑絲襪，他笑言拍攝時沒有心理關口︰「他們讚我的腿很漂亮，所以沒有事，但不能多試穿女裝，怕上癮。」

香港電影評論學會日前公布新一屆得獎名單，游學修以一票之差輸了給影帝劉青雲，他笑言︰「我有跟朱栢謙說『又是一票』﹗開心的，因為報道都有說，大家都知我跟劉青雲只是一票之差，是頗光榮的事。如果沒人知道，我就真的不開心了﹗鍾雪瑩今次都是只差一票。」至於可有為爭取入圍角逐金像獎拉票，游學修說︰「影帝？再過幾年先﹗鍾雪瑩十分看淡名利才贏得金馬影后，我也要看淡一點。」

（即時娛樂）