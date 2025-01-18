陳妙瑛向海嵐時隔23年再同台 現身明晚萬千星輝頒獎典禮 (16:22)

《萬千星輝頒獎典禮2024》明晚（19日）在澳門上葡京綜藝館舉行，無綫昨晚宣布劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐，以及曾合作《義不容情》、《我本善良》及《今生無悔》等經典劇集的1990年代熒幕情侶邵美琪及溫兆倫，將以頒獎嘉賓身分現身舞台。

陳妙瑛與向海嵐在2002年播出的《無頭東宮》中同時分飾楚楚/凌雲，因被換臉大師（魏駿傑飾）容貌交換，二人命運從此逆轉、姊妹情決裂。《無頭東宮》是陳妙瑛的告別作，她於2005年全面淡出娛樂圈。成功轉型為商界女強人的她多年來與向海嵐一直保持聯絡，去年更現身支持向海嵐參演的舞台劇《我們的青春日誌》。陳妙瑛相隔逾20年，於明晚重返娘家，這亦是她與向海嵐時隔23年再次同台現身。

邵美琪（Maggie）和溫兆倫自2015年齊齊亮相內地節目後，相隔逾9年再次一同現身幕前。他們首套合作劇集是《義不容情》，劇中丁有康（溫兆倫飾）因另結有錢新歡，將女友趙加敏（邵美琪飾）狠心推出火車。兩人上一次在內地節目同框，溫兆倫喬裝亂入向邵美琪送驚喜，更大講「愛的宣言」。他說︰「認識你是我一生中很幸運的事，無論發生什麼事，無論你在哪裏，我永遠都會是你最好的朋友，我會永遠守候着你。」在Maggie慶祝入行40周年的派對上，溫兆倫亦有拍片祝賀︰「我同妳嘅相處，只會感受到開心、快樂，從來冇認真同妳講多謝，多謝咁多年嚟同我合作咁多經典劇。入行40年唔簡單，人生有幾多個40年？之後無論工作、生活上，溫兆倫永遠支持妳。」Maggie當時感動得眼濕濕。

（即時娛樂）