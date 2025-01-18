黃百鳴翻唱《破‧地獄》主題曲 林家謙︰超越原唱 (17:31)

黃百鳴日前在其個人YouTube頻道「百鳴歌」分享對電影《破‧地獄》的觀後感，他大讚電影出色，同時恭喜導演兼編劇陳茂賢及女主角衛詩雅，在第61屆亞太影展分別贏得最佳導演及女主角獎。黃百鳴說︰「這套電影最耀眼的地方是找了兩位喜劇天王攜手演出，但他們沒有把劇本變成喜劇，反而配合導演，跟着劇本，全程投入，傾情演出，實在難能可貴，因此所有演員都跟足劇本拍攝，個個都演得很好，尤其是女主角衛詩雅。亞太影展亦頒發了最佳女主角獎給她，可謂實至名歸。這套電影看到最後，我也和其他觀眾一樣，靜靜地用紙巾抹眼淚，這個時候出字幕，主題曲優美的旋律出現，『輪迴塵間的人揮之不能 徘徊來生的往生』，加上這些動人的歌詞，立即紓緩了觀眾波動的情緒，乖乖地坐在座位聽完這首歌等心情平靜，然後才離開戲院。

畫面一轉，黃百鳴在樂隊伴奏下唱出《破‧地獄》主題曲《普渡眾生》，演唱時非常投入，七情上面。他最後表示︰「電影成就歌曲，歌曲唱紅電影，相輔相成，互相輝映，就像《普渡眾生》這首歌和電影《破‧地獄》一樣，是一對絕配，結果電影賣座，歌曲受歡迎。林家謙這首歌寫得很好，很有電影的氛圍，而且歌詞非常配合電影的主題。我學習這首歌亦花費了一些時間，因為『百鳴歌』的主題是樂觀開心，所以我的唱法是有些不同，在歌曲的後半段加了一些力量，加了鼓和小提琴，令到歌曲有活力有希望。1980、1990年代，很多電影主題曲亦都流行一時，電影亦非常賣座，我希望以後電影公司多些與唱片公司合作，電台和電視台亦幫忙，令電影歌曲在度有輝煌的日子。」

林家謙看到黃百鳴的翻唱影片後在社交平台表示︰「普渡眾生the first live，超越（渡）原唱系列。」

（即時娛樂）