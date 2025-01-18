伍富橋自爆10年前簽無綫入行 每月人工只有1800元 (18:23)

2014年參加《超級巨聲4》入行的伍富橋近日接受商台《星光背後》訪問，透露曾因灰心而想退出娛樂圈，最後因愛妻梁兆盈（Shirley）鼓勵才重拾音樂夢再出歌。他又分享與富家女出身的Shirley閃婚後面對網民嘲諷的感受，稱最心痛是太太長期被批評外表。

葵涌區成長的伍富橋中學時已參加過《巨聲2》及《巨聲3》，在美國讀大學期間返港再戰《巨聲4》入行，最初因駕駛名車及開設舞蹈學校而被封為「富二代」。伍富橋說︰「我唔係富二代，只可說小康，但都好多謝屋企將最好嘅嘢畀我，幾辛苦都供我去外國讀書。」伍富橋坦言首兩次滿有信心參加《巨聲》，進入海選後便被淘汰。他抱着「唔信邪」的心態第3次參賽︰「覺得機會唔係成日有，所以讀讀吓書都返嚟香港參加，玩到啲工作人員都認得我。」

伍富橋於《巨聲4》12強止步後跟TVB簽約入行，但未有機會出歌，電視台起薪點亦不高，曾因發展不順而感到迷茫。他說︰「就算同時做娛樂新聞主持同音樂台主播，因為係凌晨節目，一個月大約只有1800蚊人工。」2017年，伍富橋接替健康出問題的余德承拍攝劇集《救妻同學會》，曝光率才因而增加。他表示︰「2017年前都係做主持、客串，同理想愈來愈遠，工作以外同音樂朋友玩cover同jam歌，之後再參加新秀，老闆（何哲圖）先幫我出歌。」

2020年，伍富橋公開與富家女Shirley的戀情，兩人拍拖未夠半年就宣布結婚。伍富橋隨即被冠以「億萬駙馬」，惹來大批網民嘲諷。談及與妻子相識過程，他說︰「當初我做娛樂新聞台主播，Shirley係PA（製作助理）。佢嗰時好唔鍾意我，因為我要寫稿，專心就唔同人打招呼，佢覺得我好冇禮貌。當初我都冇留意佢，之後過咗好耐，朋友帶佢上嚟我健身中心，再因為一個偶然嘅飯局令我哋認識。」伍富橋讚太太性格爽朗、重情義，有種令人一直想跟她談天的魅力。他說︰「一開始識佢，就好似畀佢迷住咗，同佢好好傾，會講晒自己啲秘密畀佢聽。」伍富橋又表示2020年事業低迷，拍劇及出歌數量愈來愈少，他一度懷疑自己不適合娛樂圈想退出，因此考取健身教練牌準備轉行。伍富橋續說︰「係太太鼓勵我留低，留低係因為初心，就算依家有自己嘅事業，但都係唔唱歌唔舒服，係太太鼓勵我搵番自己鍾意做嘅嘢。」

伍富橋初認識Shirley時，不知道她家境富裕。他說︰「佢邀請我去佢屋企先知，嗰陣已經差唔多一齊。」對於「億萬駙馬」外號，伍富橋坦言開始時有介意︰「以前未試過有咁激烈嘅批評，但要多謝太太，佢EQ好高，又同我分析。我最心痛佢長期畀人批評外表，但佢安慰番我轉頭。作為一個女仔，畀人長期批評外表，我唔覺得佢會開心囉，呢樣亦係我好愧疚同心痛嘅地方。你點批評我冇問題，因為我喺呢個圈，份工係包埋，但你批評我太太，我係好唔鍾意。以前唔覺人係憎人富貴厭人貧，依家有啲咁感覺，冇人講我教跳舞教健身，唔通我將我每個月糧單拎出黎畀大家睇，話畀人聽我自己養自己咩？」伍富橋不後悔與太太閃婚︰「無論係咪做呢行，伴侶係另一件事，有好多批評、親人亦有質疑，但只要雙方心裏面有對方，無論有咩難關，只要身邊有對方，就已經好感恩。」

（即時娛樂）