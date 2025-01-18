古天樂認讓林峯爭金像獎影帝 影圈迎寒冬 望大家珍惜港產片 (20:47)

古天樂（古仔）、梁詠琪（Gigi）、王丹妮 、陳湛文及導演麥啟光，今天（18日）出席賀歲片《臨時決鬥》在澳門舉行的首映禮。跟古仔第6次合作的Gigi讚他戲外戲內均對小演員王尹菁（魚蛋妹）照顧有加，盡顯暖男本色。古仔說：「我和魚蛋妹已一同拍了幾齣戲，今次合作經常聊天。拍攝時撞正她考試，很擔心她的功課。」今年同期有多部賀歲片上映，古仔說：「沒有票房壓力，最重要是大家入戲院看港式喜劇，開心過年﹗」

古仔近日談到預計今年港片縮減到恐怖地步，或要政府資助才能開戲，他說︰「不止我，整個圈將面對嚴峻寒冬。政府一向有資助，但電影公司也要計清楚，才知道用什麼方法投資及開什麼類型電影，穩陣起見都是要向政府申請資助，但始終有限制，所以希望觀眾多多支持香港電影。」《九龍城寨之圍城》在「第18屆亞洲電影大獎」獲得9項提名，古仔說︰「這部片票房好好，大家花了很多時間和心機拍攝，獲得這麼多提名是錦上添花，最重要是大家要好好珍惜香港電影。」

有指他在今屆香港電影金像獎中報名角逐男配角，造就林峯爭影帝，古仔直認不諱︰「《九龍城寨之圍城》講傳承，我覺得這樣做是對的，我也不想大家憑同一套戲爭男主角，所以報名時有這樣的安排。不過，金像獎未公布入圍名單，未知能否入圍。」資深電影人文雋質疑《九龍城寨之圍城》獲得「香港電影評論學會大獎」的最佳電影，《破‧地獄》卻5強不入，古仔說︰「我也不知原因，也不知道電影評論學會如何點評，相信是準則不同吧。」

王丹妮談到在《臨時決鬥》中被古仔撻落地的戲時說︰「被他撻落地時，內臟震一震，五臟六腑像亂了似的，要點時間才能爬起來。一直聽聞古仔很Man很有力氣，他撻我落地時有點力度，我回氣後要繼續打。今次是新嘗試，是幾好玩的，有新的技能解鎖。」陳湛文笑言沒想過會演被王丹妮、周秀娜爭奪的角色︰「我沒賄賂導演﹗」王丹妮笑指導演或看中他有內涵和性格，陳湛文笑言：「相信是性格比較優柔寡斷，這性格特別多女性憐愛。我也曾試過被太太和女兒爭，但要讓女兒，一定是女兒贏。希望下次拍戲也會被女孩子爭，如能演韋小寶也不錯﹗」

（即時娛樂）