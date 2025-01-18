蕭正楠預告黃翠如明晚現身台慶頒獎禮 望夫婦齊奪配角獎 (21:04)

蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、鄧智堅和已離巢的何遠東等，今天（18日）出席TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動，主角之一的賴慰玲剛誕下細仔正休息，大會以她穿bra top的紙牌公仔代替。蕭正楠透露其角色將於下星期被大報復，吳若希笑指如現實中發現丈夫出軌，會把對方殺掉。蕭正楠受訪時表示在劇中與吳若希的感情將急轉直下，前15集是喜，未來是悲劇。吳若希說︰「我會對他態度180度轉變，再沒甜蜜畫面出現。」蕭正楠笑言終於感受到吳若希的丈夫有幾慘︰「她很惡、眼神很凌厲、很不友善、說話沒尾音，終於知道何生的感受，這些年不容易。」吳若希承認對丈夫很惡，但他已習慣。

黃翠如有份角逐明晚《萬千星輝頒獎典禮2024》的女配角獎，蕭正楠表示太太暫定會出席，但要到上車一刻才視乎身體狀况而決定。被問到可需要帶備「走佬袋」時，他說︰「不需要，她現在是懷孕中期，最重要上落時小心，相信公司會安排。穿高跟鞋？穿一會可以，坐下時就換上運動鞋。」蕭正楠亦有份角逐男配角獎，他被問到可擔心自己得獎會令翠如很激動時說︰「如我們都沒獎會更激動﹗其實我們對獎項看得很淡，看見觀眾喜歡我們的角色，為我拉票很開心，相信公司會論功行賞。如果沒有獎，我也不會失望，但能跟太太一同得獎就最完美﹗」吳若希自言陪跑，本不打算出席，但知道黃翠如將現身，希望見證他們三喜臨門，最終決定出席。

何遠東稱一早答應了監製參與劇集宣傳，之前缺席是因為不想剛公布離巢就現身搶風頭，影響大家的心血。他說︰「這劇是我在TVB的最後劇集，想好頭好尾。」談到他在活動上沒玩遊戲，也沒機會發言，何遠東說︰「我刻意推新人出去玩，讓他們有曝光機會。他們仍在TVB工作，要給他們出位機會，不要阻人發達。」他表示已獲其他電視台邀拍劇，只要有戲演、角色有發揮，哪間電視台找他，他都會答應。何遠東說︰「自由身感覺幾特別﹗知道有很多同事也離開了，享受自由身感覺，去什麼台也可以。」對於因拍劇時表現太好卻惹來同劇演員閒言閒語，何遠東坦言︰「一定會生氣，但現在已放下。大家的身分、位置不同，所以我選擇離開，海闊天空，未來發生什麼事也沒人知道。」

（即時娛樂）