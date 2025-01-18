馮允謙首位歌手啟德主場館演出嗌興奮 與觀眾大合照紀錄歷史時刻 (21:35)

馮允謙（Jay）、Dear Jane、雲浩影及陳凱詠，今天（18日）演出在啟德主場館舉行的《FOUR in LOVE 萬人 CHARITY LIVE 2025》，是次活動為啟德主場館首次舉行的演出及音響測試活動之一。演唱會招待約18000名觀眾入場，歷時個半鐘，原定晚上6點開始，卻遲了35分鐘開騷。活動期間，天幕關閉，測試主辦方自備的音響設備和燈光效果，大致上順利完成。

打頭陣出場的Jay甫出場即大叫「可唔可以畀啲聲嚟聽吓呀」，全場歡呼。他說：「今晚我是第一個嘉賓，亦是這場館第一個表演歌手，心情非常緊張和興奮。知道今晚有18000名觀眾，很勁呀！」他拿出手機跟全場觀眾合照，又要求全場大合唱以及亮起手機燈。他見到一片燈海時大叫：「好靚，多謝大家。」近日傳蜜運的雲浩影自彈自唱《願望之翼》，又跟現場觀眾玩人浪。她說很開心能在過萬觀眾前唱歌：「我都覺得很緊張和興奮，沒想過在那麼多人面前唱歌。今天的入座人數比紅館更多。」陳凱詠開心踏足啟德主場館，她也請現場觀眾打開手機燈，讓她感受一片燈海。

早前喪父的楊洛婷擔任演唱會司儀，帶動全場觀眾玩遊戲，表現專業。她以「我最愛的樂隊」介紹丈夫黃天翱（Tim）任主音的樂隊Dear Jane出場作壓軸表演。Dear Jane與全場觀眾大合唱《2084》，將氣氛推高。Tim問觀眾到新場館看騷開不開心，又說騷前一天綵排時幻想全場坐滿人的感覺。他說︰「我當時幻想不到，直至今日上到台見到大家嚇了一跳，很勁﹗」演唱會尾聲，各歌手再出場大合唱《Happy Together 》

（即時娛樂）