吳忻熹為保事業改名 經歷生死睇得通透 憶難開口向女兒講病情 (12:38)

吳忻熹（前名吳文忻）日前接受方健儀主持的網台《女人方言》訪問，大談抗癌經過和內心世界。一頭短髮的吳忻熹表現精神，經歷生死令心態更為豁達：「當時係去推淋巴，推油師發現我胸好似有硬塊，佢都叫我去檢查，去到醫生嗰度都唔畀我走，即刻要『造影』，真係好痛！」

吳忻熹表示檢查當日，正值農曆新年前夕，加上要準備女兒生日會，所以只做手術而拒做化療：「我好怕畀家人知，怕佢哋擔心我，好低調咁入院做完手術就出院。因為我冇做化療，每半年就要去檢查一次，直到上年4月，腫瘤再次變大同埋擴展，我唯有接受化療同埋講出嚟畀人知。」

憂慮家人擔心，吳忻熹一直未懂開口道出病情：「我唔知點同啲女講，到化療前兩星期，覺得要講㗎喇，我話『媽咪生病，係癌症。』，我以為囡囡會好擔心，點知佢話『我係咪要幫你鏟頭髮？』，或者呢個都係教育之一。」

早年篤信風水，為保事業而改名：「以前『吳文忻』呢個名係『大凶』，唔係『大胸』啊！加上做娛樂圈，大把風水師傅出嚟幫你『指指點點』，但你𠵱家經歷生死，我都睇得好透，𠵱家叫番我做『文忻』都唔會介意。」

回想宣布患癌初期，收到大量信息，令她苦惱不已：「好多朋友短信嚟都叫我唔使覆，但係有一個唔係咁熟嘅朋友，就好肉緊問候，搞到我都唔知點咁，好似聽日就會死咁！」吳忻熹坦言康復後，想圓歌手夢想，並表示將推出新歌。

（即時娛樂）