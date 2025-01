next

姜濤和盧瀚霆(Anson Lo,教主)昨天(18日)出席澳門參加KPOP音樂盛會《SUPERSOUND FESTIVAL》,「姜Son」首度現身韓國音樂舞台,2人獲頒"Hong Kong & Macau Special Popularity Award",姜濤在社交平台貼出和教主的跳舞片段,姜Son炸爆舞台,表現合拍跳得起勁,姜濤寫道:「搏盡條老命,邊個話我冇咗團火?We are from Hong Kong,@ansonlht let's go, bro~」

(即時娛樂)