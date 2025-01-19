祥賭必贏｜Stanley盼MIRROR隊友包場支持 阿Sa讚胡楓專業又精靈 (13:49)

阿Sa表示她的粉絲和鍾欣潼粉絲，多年來亦互有拗撬，所以並不奇怪，但沒影響她們感情。（林蘊兒攝）

賀歲電影《祥賭必贏》昨晚（18日）舉行首映禮，監製伍建雄和導演羅耀輝帶領一眾演員行紅地氈出場。演員包括蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、朱栢康、楊偲泳、吳家忻及楊偉倫，謝安琪和洪嘉豪則客串演出，他們各自介紹故事角色，現場擠滿粉絲圍觀，舉牌為偶像造勢，阿Sa訂製印有自己肖像的籌碼和啤牌，落力為新片宣傳。

戲中阿Sa與Stanley首次合作有不少對手戲，阿Sa指角色設定兩人演姊弟，她扮演病態賭徒，Stanley則對阿Sa兩肋插刀協助戒賭。提起拍攝時有人經常現場「爆肚」，阿Sa認為拍喜劇很難循規蹈矩跟足劇本講對白和做表情。

在多位合作對手之中，阿Sa驚嘆前輩胡楓（修哥）的專業，佩服得五體投地，她說：「修哥拍攝前做足功課，背足成頁紙對白，就算臨場有改動，他都能夠順利接得到。好多時以為修哥只坐在一旁，他卻原來有聽到我們講話，好精靈！」阿Sa透露將包場約親友看戲，預告好友容祖兒亦撐場，希望鍾欣潼也包場支持。

Stanley爆張繼聰拍戲時最叻「焗蟹」忍不到笑，還自我回味講完的笑話，他希望MIRROR其他隊友每人包10場飛，就可以最少爆110場谷票房，家人和女友亦會支持。

提起隊友姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲，在日前活動上因爭位問題而驚動警方，部分人士因未能出示身分證被帶走問話。Stanley相信絕大部分粉絲都好乖及守秩序，該事件只是個別例子，即使各自粉絲有爭拗，也不會令隊友之間產生不和。阿Sa聞言亦表示，她的粉絲和鍾欣潼粉絲多年來互有拗撬，所以並不奇怪，但沒影響她們感情。

謝安琪與老公張繼聰受訪，張繼聰對電影票房成績充滿信心，皆因每位演員都用心拍攝，他事前不知道原來太太會客串演出，提到他拍攝時經常「爆肚」和「焗蟹」，他解釋因為想精益求精做得更好，拍攝時腦中不停度演出，但爆肚前都會跟導演傾。至於「焗蟹」，我出名忍不到笑，累大家NG惟有請大家萬歲。」

（即時娛樂）