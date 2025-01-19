呂爵安慶祝28歲生日 跟爵屎吐心聲 認過往天真唔夠成熟 (15:57)

MIRROR成員呂爵安（Edan）後天（21日）28歲生日，昨天（18日）Edan提早跟大批爵屎（粉絲暱稱）慶祝生日，並由「正印」阮小儀擔任生日會司儀，阮小儀事後在社交平台貼出多張和Edan合照，包括黑圖，她搞笑寫道：「我哋係講緊而家每次都開始影醜樣，哈哈哈哈哈，條友仔，最後仲有影咗幾張黑圖...Okok，21號睇吓點，多謝每次一齊癲。」

Edan在活動上發表生日感言，向爵屎們吐心聲：「好多謝大家，我成日都講好唔真實，大家付出好多支持我，一直都好好支持及守護我，因為我本身唔係一個好付出嘅人，當大家為我付出時候，一直好不可思議，點解你哋咁好嘅呢？

今年都（出道）第6年，你哋可能陪伴我嘅年份各有不同，呢個moment嘅感受更加深，27歲嘅Edan，呢一年係好特別一年，自己多咗唔同經歷及感受，的確係有好多以往未體會過感受，或者唔同情緒，個天係咪玩我？

keep住發生好多控制唔到及匪夷所思嘅嘢，之前懷疑係咪畀人落降頭，好多𢯎晒頭，點呀？一路發生好多事情，的確係呢一年對我嚟講，係畀我轉變一年，認清更多嘅一年，以往自己有啲天真﹑有啲幼稚，可能唔夠成熟，或者有啲嘢諗得太簡單，然後呢一年令我可以有機會審視自己，同埋再搵番自己，有邊啲地方做得唔夠好，然後有種可能係...真係有種變化嘅感覺，可能28歲開始嘅Edan，會係一個新嘅出發或者好嘅轉變。」

（即時娛樂）