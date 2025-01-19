2025風生水起｜蕭正楠被批嗌交贏唔到黃翠如 黎耀祥蛇年名氣工作運俱佳 (16:06)

提到太太梁耀蓮擔任黎耀祥經理人，問到平時是否由太太話事，黎耀祥笑說：「男人邊有得話事㗎？」（無綫提供圖片）

一共13集的風水賀年節目《2025風生水起》，明晚（20日）起逢周一至周五晚上10點半翡翠台播映。節目由薛家燕、胡美貽、莊子璇、徐文浩擔任主持，首兩集邀來視帝黎耀祥和準星爸蕭正楠擔任嘉賓，另外還有堪輿學家李丞責、麥玲玲、唐碧霞、元海及海嫂、黃楚淇、KK師傅、權朗、雲文子為觀眾指點蛇年迷津。

明晚播出的第一集，「開運行街街」環節有丞丞師傅帶領一眾主持到大角咀必發道攞好意頭，丞丞師傅教大家如何觀察發達相之餘，還會到洪聖廟拜女媧娘娘，兼體驗在廟內的「天庭郵政局」寫信給神明。

至於「蛇年帶富碧人來」環節，師傅唐碧霞連續兩集教睇「渣男相」、「富二代面相」及「富一代面相」，徐文浩除因下唇比上唇厚中了「渣男」特徵第一點，亦由於「臥蠶」暗黑，被指容易出現腎虛問題，聽到2位女主持起哄！

首集玲玲師傅主持的「開運搵師傅」，邀得黎耀祥擔任嘉賓，現定居中山的黎耀祥，去年因經常拍片介紹大灣區美食，被家燕姐封為「美食KOL」。玲玲師傅指黎耀祥嘴形及牙齒生得靚，代表「食祿好」，又指以黎耀祥面相，應不是會應酬的人，黎耀祥聞言即回答：「係呀，唔多應酬，基本上冇應酬。（是否不喝酒？）少少啦，飲酒係食嘢嘅文化，鋸個扒有杯紅酒飲，味道都唔同。」

玲玲師傅續指黎耀祥蛇年名氣運佳，宜演偏鋒角色兼且工作機會多，不過由於黎耀祥屬「弱水」，玲玲師傅建議他到較寒冷地方工作有助運程，家燕姐聞言乘機邀請黎耀祥到美加登台。提到太太梁耀蓮（Julia）擔任其經理人，胡美貽問黎耀祥平時是否由太太話事，黎耀祥笑說：「男人邊有得話事㗎？」

後晚（21日）播出第二集，「開運搵師傅」邀來準星爸蕭正楠擔任嘉賓，阿蕭透露目前心情「戰戰兢兢」，皆因擔心太太黃翠如情緒起伏：「要留心聽佢講嘢情緒有冇起伏，冇嘢就冇嘢，有嘢就知自己有嘢做得唔好。」阿蕭自認傳統，以前會幻想如果生仔，可以一起玩樂、做運動，但後來受到朋友影響，才驚覺生女樂趣也很大：「見到洪永城或身邊同事生女都非常冧，好矛盾！」

家燕姐追問黃翠如喜歡仔還是女，阿蕭未有回答，更鬼馬地說：「佢鍾意我囉！」玲玲師傅續指屬蛇人士較含蓄，阿蕭與BB同樣屬蛇，故性格似容易相撞；相反翠如屬雞，與蛇相合，並指屬雞人士較直率，玲玲師傅說：「嗌交好難贏到雞，相對係翠如話事。」

（即時娛樂）