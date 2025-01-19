洪永城指幼女做激光手術 去除血管痣 估好友黃翠如佗仔 (18:02)

無綫、HOY TV和ViuTV今早（19日）派員出席慈善步行籌款活動。無綫行政主席許濤與幾位管理層，拉大隊率領逾50名藝員包括洪永城、游嘉欣、4位應屆港姐、安德尊、《愛•回家之開心速遞》、《中年好聲音》成員等，出席慈善步行籌款活動；已過檔HOY TV的敖嘉年、吳雲甫及朱智賢，與昔日舊同事難得同場，趁機攀談。

洪永城憶起對上一次參與慈善步行，已是12年前，活動後與同事飲茶閒聊。他的兩名女兒年紀尚小，未有同行，待日後長大會鼓勵她們多參與行善。

提到8個月大幼女Beryl，右眼貼上紗布疑似接受手術，洪永城解釋讓女兒接受激光手術脫去血管痣（士多啤梨痣），他說：「好驚粒痣隨女兒長大而變大，趁她細細個就處理先，由於位置太近眼睛，手術前我們考慮很久，但醫生也贊成做，相信做多3至4次紅印便可褪去。手術有用少許麻醉藥，女兒喊了兩聲睡一覺便沒事。」

農曆新年，洪永城準備帶兩女兒向親友拜年，笑言要將利市當幫補日常學費支出。好友黃翠如臨盆在即，洪永城與太太梁諾妍已預備封大利市，又將不少懷孕資訊，和贊助名單給予黃翠如，他雖然不知胎兒性別，但估計是兒子。若屬實，提議他們將來不如對襯家，洪永城搞笑落閘，笑言要好好考慮。

4位港姐倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及王汛文，首次參加慈善步行。冠軍倪樂琳穿短裙配長靴步行，與其他3位港姐的輕便打扮格格不入，她說：「活動前一晚，曾私訊問楊梓瑤，她提議穿長靴。怎料她通知我最後改變主意穿回波鞋，我又沒留意，唔覺意被『跣』！」

倪樂琳和楊梓瑤分別跟鼎爺拍節目，在前輩身上獲益良多，倪樂琳學講說話放慢，而楊梓瑤學說話咬字要清晰。她們拍綜藝節目，王汛文亦加入《東張西望》，只有梁嘉莹未有工作，她表示不心急，她說：「忙於應付碩士課程，沒時間拍節目，待畢業後才打算，亦不擔心她們起步先過我，之後會努力追回進度。」

（即時娛樂）